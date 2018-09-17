Український плавець із Севастополя виграв золото на етапі Кубку світу у Катарі



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Андрій Говоров. Фото взяте із сайту ФПУ

Окрім того, Андрій Говоров ще й встановив рекорд Кубків світу

Андрій Говоров здобув золоту медаль другого етапу FINA Swimming World Cup 2018, який відбувся 13-15 вересня у Hamad Aquatic Centre (Доха, Катар).

Українець переміг у фіналі на дистанції 50 м батерфляєм, інформує офіційний сайт Федерації плавання України.

Його результатом – 22,82 с – став новим рекордом Кубків світу.

На першому етапі у Казані Говоров також виграв на цій дистанції. Тоді він показав час 22.87 с.

Андрій став одним з трьох кращих спортсменів-чоловіків у Досі:

1. Антон Чупков (Росія) – 951 балів;

2. Андрій Говоров (Україна) - 949;

3. Майкл Ендрю (США) – 945.

За підсумками двох етапів FINA Swimming World Cup 2018 Андрій займає сьоме місце у топ-8:

1. Антон Чупков (Росія) – 90;

2. Майкл Ендрю (США) – 87;

3. Володимир Морозов (Росія) – 84;

4. Мітч Ларкін (Австралія) – 72;

5. Блейк П'єроні (США) – 57;

6. Давид Веррасто (Угорщина) – 54;

7. Андрій Говоров (Україна) – 48

8. Феліпе Ліма (Бразилія) – 45.