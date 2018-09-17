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    Український плавець із Севастополя виграв золото на етапі Кубку світу у Катарі

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    Андрій Говоров. Фото взяте із сайту ФПУ - Український плавець із Севастополя виграв золото на етапі Кубку світу у Катарі
    Андрій Говоров. Фото взяте із сайту ФПУ

    Окрім того, Андрій Говоров ще й встановив рекорд Кубків світу

    Андрій Говоров здобув золоту медаль другого етапу  FINA Swimming World Cup 2018, який відбувся 13-15 вересня у Hamad Aquatic Centre (Доха, Катар).

    Українець переміг у фіналі на дистанції 50 м батерфляєм, інформує офіційний сайт Федерації плавання України.

    Його результатом – 22,82 с – став новим рекордом Кубків світу.

    На першому етапі у Казані Говоров також виграв на цій дистанції. Тоді він показав час 22.87 с.

    Андрій став одним з трьох кращих спортсменів-чоловіків у Досі:

    1. Антон Чупков (Росія) – 951 балів;
    2. Андрій Говоров (Україна) - 949;
    3. Майкл Ендрю (США) – 945.

    За підсумками двох етапів FINA Swimming World Cup 2018 Андрій займає сьоме місце у топ-8:

    1. Антон Чупков (Росія) – 90;
    2. Майкл Ендрю (США) – 87;
    3. Володимир Морозов (Росія) – 84;
    4. Мітч Ларкін (Австралія) – 72;
    5. Блейк П'єроні (США) – 57;
    6. Давид Веррасто (Угорщина) – 54;
    7. Андрій Говоров (Україна) – 48
    8. Феліпе Ліма (Бразилія) – 45.

    Кубок світу Андрій Говоров плавання рекорд
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