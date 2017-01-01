Український шахіст виграв престижний турнір у Вірменії

Ще двом українським шахістам не вдалося поборотися за призи

Українець Бернадський виграв престижний турнір у Вірменії. Гросмейстер Віталій Бернадський з Миколаєва посів «чисте» перше місце на міжнародному турнірі Tsaghkadzor Open 2017 (Цахкадзор, Вірменія). У змаганні брали участь 69 учасників, серед яких 23 - гросмейстери. Більшого ми очікували від ще двох наших представників. Але Володимир