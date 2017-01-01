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    Український шахіст виграв престижний турнір у Вірменії

    Ще двом українським шахістам не вдалося поборотися за призи
    Українець Бернадський виграв престижний турнір у Вірменії. Гросмейстер Віталій Бернадський з Миколаєва посів «чисте» перше місце на міжнародному турнірі Tsaghkadzor Open 2017 (Цахкадзор, Вірменія). У змаганні брали участь 69 учасників, серед яких 23 - гросмейстери. Більшого ми очікували від ще двох наших представників. Але Володимир
    • Сьогодні, 10:52
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    Ще двом українським шахістам не вдалося поборотися за призи

    Українець Бернадський виграв престижний турнір у Вірменії.

    Гросмейстер Віталій Бернадський з Миколаєва посів «чисте» перше місце на міжнародному турнірі Tsaghkadzor Open 2017 (Цахкадзор, Вірменія). У змаганні брали участь 69 учасників, серед яких 23 - гросмейстери.

    Більшого ми очікували від ще двох наших представників. Але Володимир Онищук фінішував лише 13-м, а Сергій Павлов - 23-м. Про це повідомляють Українські шахи.

    Нагадаємо, що українські шахісти Іванчук і Музичук виграли рапід-турніри у Румунії.

    шахи Вірменія
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