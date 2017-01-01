Український шахіст виграв престижний турнір у Вірменії
- Сьогодні, 10:52
-
Розсилка
Ще двом українським шахістам не вдалося поборотися за призи
Українець Бернадський виграв престижний турнір у Вірменії.
Гросмейстер Віталій Бернадський з Миколаєва посів «чисте» перше місце на міжнародному турнірі Tsaghkadzor Open 2017 (Цахкадзор, Вірменія). У змаганні брали участь 69 учасників, серед яких 23 - гросмейстери.
Більшого ми очікували від ще двох наших представників. Але Володимир Онищук фінішував лише 13-м, а Сергій Павлов - 23-м. Про це повідомляють Українські шахи.
Нагадаємо, що українські шахісти Іванчук і Музичук виграли рапід-турніри у Румунії.