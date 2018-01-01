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    Український скелетоніст Гераскевич показав найкращий результат збірної України на Олімпіаді-2018

    Перемогу здобув Юн Сун Бін з Південної Кореї
    У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в корейському Пхьончхані пройшли фінальні заїзди в чоловічому скелетоні. Україну в цій дисципліні представляв Владислав Гераскевич. Як відомо, у першій своїй спробі українець показав 14-й результат, відставши від лідера на секунду (без двох сотих). У другому заїзді Гераскевич програв трішки більше
    • Сьогодні, 08:36
    • Розсилка
    Владислав Гераскевич
    Владислав Гераскевич

    Перемогу здобув Юн Сун Бін з Південної Кореї

    У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в корейському Пхьончхані пройшли фінальні заїзди в чоловічому скелетоні.

    Україну в цій дисципліні представляв Владислав Гераскевич.

    Як відомо, у першій своїй спробі українець показав 14-й результат, відставши від лідера на секунду (без двох сотих).

    У другому заїзді Гераскевич програв трішки більше (одну хвилину та 9 сотих), тому став 15-м.

    У третьому заїзді українець дещо погіршив свій результат, фінішувавши лише 17-м.

    Втім, у четвертому заїзді Владислав Гераскевич взагалі перевершив всі очікування українських вболівальників, зайнявши сьоме місце.

    У підсумку, в загальному заліку українець став 12-м.

    Зазначимо, що це поки найкращий результат України на Олімпіаді.

    В Пхьончхані Україна вперше представлена в скелетоні.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Скелетон, чоловіки

    За підсумками чотирьох заїздів

    1. Юн Сун Бін (Південна Корея) - 3:20.55
    2. Нікіта Трегубов (ОАР) + 1.63
    3. Дон Парсонс (Великобританія) + 1.65
    ...12. Владислав Гераскевич (Україна) +3.92

    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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