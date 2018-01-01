Український скелетоніст Гераскевич показав найкращий результат збірної України на Олімпіаді-2018
- Сьогодні, 08:36
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Розсилка
Перемогу здобув Юн Сун Бін з Південної Кореї
У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в корейському Пхьончхані пройшли фінальні заїзди в чоловічому скелетоні.
Україну в цій дисципліні представляв Владислав Гераскевич.
Як відомо, у першій своїй спробі українець показав 14-й результат, відставши від лідера на секунду (без двох сотих).
У другому заїзді Гераскевич програв трішки більше (одну хвилину та 9 сотих), тому став 15-м.
У третьому заїзді українець дещо погіршив свій результат, фінішувавши лише 17-м.
Втім, у четвертому заїзді Владислав Гераскевич взагалі перевершив всі очікування українських вболівальників, зайнявши сьоме місце.
У підсумку, в загальному заліку українець став 12-м.
Зазначимо, що це поки найкращий результат України на Олімпіаді.
В Пхьончхані Україна вперше представлена в скелетоні.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Скелетон, чоловіки
За підсумками чотирьох заїздів
1. Юн Сун Бін (Південна Корея) - 3:20.55
2. Нікіта Трегубов (ОАР) + 1.63
3. Дон Парсонс (Великобританія) + 1.65
...12. Владислав Гераскевич (Україна) +3.92