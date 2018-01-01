Український скелетоніст Гераскевич показав найкращий результат збірної України на Олімпіаді-2018

Перемогу здобув Юн Сун Бін з Південної Кореї

У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в корейському Пхьончхані пройшли фінальні заїзди в чоловічому скелетоні. Україну в цій дисципліні представляв Владислав Гераскевич. Як відомо, у першій своїй спробі українець показав 14-й результат, відставши від лідера на секунду (без двох сотих). У другому заїзді Гераскевич програв трішки більше