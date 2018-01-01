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    Український скелетоніст Гераскевич успішно дебютував на Олімпійських іграх

    За підсумками перших двох спроб Владислав іде на високій 15-й сходинці
    Україна цілком гідно провела для себе прем’єрні в історії з’їзди у скелетоні на Олімпійських іграх. Владислав Гераскевич, як і його тренери та прихильники, своїм дебютом на Іграх може бути задоволений. У першій своїй спробі українець показав 14-й результат, відставши від лідера на секунду (без двох сотих). У другому заїзді
    • Сьогодні, 10:15
    • Розсилка
    Фото Getty Images
    Фото Getty Images

    За підсумками перших двох спроб Владислав іде на високій 15-й сходинці

    Україна цілком гідно провела для себе прем’єрні в історії з’їзди у скелетоні на Олімпійських іграх.

    Владислав Гераскевич, як і його тренери та прихильники, своїм дебютом на Іграх може бути задоволений.

    У першій своїй спробі українець показав 14-й результат, відставши від лідера на секунду (без двох сотих).

    У другому заїзді Гераскевич програв трішки більше (одну хвилину та 9 сотих), тому став 15-м.

    Владислав займає проміжну 15-ту сходинку. А лідирує Юн Сун Бін з Південної Кореї, який виграв обидва перші з’їзди.

    Змагання продовжаться у п’ятницю, 16 лютого, коли і будуть розіграні медалі.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Скелетон, чоловіки

    За підсумками двох з’їздів

    1. Юн Сун Бін (Південна Корея) – 1:40.35
    2. Нікіта Трегубов (ОАР) - + 0.74
    3. Мартінс Дукурс (Латвія) - +0.88
    ...15. Владислав Гераскевич (Україна) - +2.07

    Знайомтесь з повним календарем змагань на Олімпіаді, а також з календарем змагань українських спортсменів.

    спорт Олімпійські ігри (Олімпіада) Південна Корея
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