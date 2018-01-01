Український скелетоніст Гераскевич успішно дебютував на Олімпійських іграх
- Сьогодні, 10:15
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Розсилка
За підсумками перших двох спроб Владислав іде на високій 15-й сходинці
Україна цілком гідно провела для себе прем’єрні в історії з’їзди у скелетоні на Олімпійських іграх.
Владислав Гераскевич, як і його тренери та прихильники, своїм дебютом на Іграх може бути задоволений.
У першій своїй спробі українець показав 14-й результат, відставши від лідера на секунду (без двох сотих).
У другому заїзді Гераскевич програв трішки більше (одну хвилину та 9 сотих), тому став 15-м.
Владислав займає проміжну 15-ту сходинку. А лідирує Юн Сун Бін з Південної Кореї, який виграв обидва перші з’їзди.
Змагання продовжаться у п’ятницю, 16 лютого, коли і будуть розіграні медалі.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Скелетон, чоловіки
За підсумками двох з’їздів
1. Юн Сун Бін (Південна Корея) – 1:40.35
2. Нікіта Трегубов (ОАР) - + 0.74
3. Мартінс Дукурс (Латвія) - +0.88
...15. Владислав Гераскевич (Україна) - +2.07
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