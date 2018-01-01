Український скелетоніст Гераскевич успішно дебютував на Олімпійських іграх

За підсумками перших двох спроб Владислав іде на високій 15-й сходинці

Україна цілком гідно провела для себе прем’єрні в історії з’їзди у скелетоні на Олімпійських іграх. Владислав Гераскевич, як і його тренери та прихильники, своїм дебютом на Іграх може бути задоволений. У першій своїй спробі українець показав 14-й результат, відставши від лідера на секунду (без двох сотих). У другому заїзді



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За підсумками перших двох спроб Владислав іде на високій 15-й сходинці

Україна цілком гідно провела для себе прем’єрні в історії з’їзди у скелетоні на Олімпійських іграх.

Владислав Гераскевич, як і його тренери та прихильники, своїм дебютом на Іграх може бути задоволений.

У першій своїй спробі українець показав 14-й результат, відставши від лідера на секунду (без двох сотих).

У другому заїзді Гераскевич програв трішки більше (одну хвилину та 9 сотих), тому став 15-м.

Владислав займає проміжну 15-ту сходинку. А лідирує Юн Сун Бін з Південної Кореї, який виграв обидва перші з’їзди.

Змагання продовжаться у п’ятницю, 16 лютого, коли і будуть розіграні медалі.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Скелетон, чоловіки

За підсумками двох з’їздів

1. Юн Сун Бін (Південна Корея) – 1:40.35

2. Нікіта Трегубов (ОАР) - + 0.74

3. Мартінс Дукурс (Латвія) - +0.88

...15. Владислав Гераскевич (Україна) - +2.07

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