Український стрибун у висоту Проценко травмував коліно

Український спортсмен може достроково закінчити зимовий сезон

Український стрибун у висоту Андрій Проценко поділився своїми планами на 2018 рік, а також розповів про травми, які його турбують. Слова легкоатлета приводить ФЛАУ. «У минулому сезоні травми дійсно відпустили, нічого не боліло. Але після його завершення почало турбувати коліно. З чим-з чим, а з колінами у мене зазвичай проблем не було. Ми



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Андрій Проценко

Український спортсмен може достроково закінчити зимовий сезон

Український стрибун у висоту Андрій Проценко поділився своїми планами на 2018 рік, а також розповів про травми, які його турбують.

Слова легкоатлета приводить ФЛАУ.

«У минулому сезоні травми дійсно відпустили, нічого не боліло. Але після його завершення почало турбувати коліно. З чим-з чим, а з колінами у мене зазвичай проблем не було. Ми зробили МРТ, і з'ясувалося, що проблема з меніском. Після цього почав тренуватися в наколінниках. Лікарі кажуть, що потрібно взагалі скинути навантаження і повністю відпочити, щоб стало легше. Але нам потрібно тренуватися і готуватися до сезону», - сказав він.

Проценко заявив, що може достроково закінчити зимовий сезон, але все рівно буде прагнути виконати нормативи на змагання у Бірмінгемі.

«Спочатку виступлю на кількох турнірах, і після цього вже буде видно, чи буду наближатися я до нормативу. Якщо це буде так, тоді, звичайно, буду прагнути його виконати і виступити в Бірмінгемі. Але норматив високий (2,33 м), і якщо я буду відчувати, що не зовсім готовий, то краще раніше закінчити зимовий сезон і добре відновитися, щоб повноцінно підійти до літнього», - підсумував Андрій Проценко.

Нагадаємо, що в 2017-го році Проценко вперше виграв етап Діамантової ліги, який проходив в Рабаті. У фіналі Діамантової ліги в Брюсселі українець показав шостий результат.