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    Український важкоатлет побив досягнення росіянина з Книги рекордів Гіннеса

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    В'ячеслав Павлічук потрапив у Книгу рекордів Гіннеса - Український важкоатлет побив досягнення росіянина з Книги рекордів Гіннеса
    В'ячеслав Павлічук потрапив у Книгу рекордів Гіннеса
    Фото: Наталія Антонюк/Facebook

    В’ячеслав Павлічук за хвилину підняв штангу більше 55 разів

    Паверліфтер В’ячеслав Павлічук з Кривого Рогу вирішив побити світовий рекорд з Книги Гіннеса у становій тязі й зробив це з першої спроби! Рекордсмен України за одну хвилину підняв 100-кілограмову штангу 58 разів.

    Примітно, що минулого разу Павлічуку вдалося взяти вагу за цей час 63 рази, але тоді йому «трошки» допомагали лямки.

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    Попередній рекорд, який був внесений до Книги рекордів Гіннеса у цій номінації, належав росіянину Антону Шиловському, який за хвилину підняв штангу 55 разів.

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    Теги: Книга рекордов Гиннесса паверліфтинг
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