Український важкоатлет побив досягнення росіянина з Книги рекордів Гіннеса

В’ячеслав Павлічук за хвилину підняв штангу більше 55 разів

Паверліфтер В’ячеслав Павлічук з Кривого Рогу вирішив побити світовий рекорд з Книги Гіннеса у становій тязі й зробив це з першої спроби! Рекордсмен України за одну хвилину підняв 100-кілограмову штангу 58 разів.

Примітно, що минулого разу Павлічуку вдалося взяти вагу за цей час 63 рази, але тоді йому «трошки» допомагали лямки.

Попередній рекорд, який був внесений до Книги рекордів Гіннеса у цій номінації, належав росіянину Антону Шиловському, який за хвилину підняв штангу 55 разів.