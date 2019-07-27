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    Український велогощик виграв етап престижної багатоденки

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    Марк Падун очолив генеральну класифікацію - Український велогощик виграв етап престижної багатоденки
    Марк Падун очолив генеральну класифікацію
    Офіційний сайт велобагатоденки

    Перемога на «Адріатика Іоніка» - друга в кар'єрі Марка Падуна

    Велогонщик Марк Падун, який є єдиним представником України в Світовому турі, став переможцем третього етапу багатоденки «Адріатика Іоніка».

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    Українець, який виступає за бахрейнську команду «Бахрейн-Меріда», подолав 204 кілометри за 5 годин 54 хвилини і 16 секунд. У боротьбі за перемогу на етапі Падун випередив колумбійця Дайєра Кінтану і бельгійця Бена Ґерманса. Після цієї перемоги Падун очолив загальний залік багатоденки і отримав блакитну майку лідера.

    «Дуже щасливий, багато тренувався, щоб підійти до багатоденки в хорошій формі. Буду намагатися зберегти лідерство в загальній класифікації», - зазначив Падун.

    Для 23-річного Падуна ця перемога стала другою в професійній кар'єрі на дорослому рівні. Торік він виграв п'ятий етап престижної багатоденки «Джиро дель Трентіно». Відзначимо, що першу половину нинішнього сезону Падун практично повністю пропустив через травму.

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