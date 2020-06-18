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    Український воротар Лунін відбив пенальті в матчі чемпіонату Іспанії (відео)

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    Андрій Лунін парирував пенальті, але пропустив двічі - Український воротар Лунін відбив пенальті в матчі чемпіонату Іспанії (відео)
    Андрій Лунін парирував пенальті, але пропустив двічі
    Фото - UA-Футбол

    «Ов’єдо» нашого голкіпера не зміг втримати переваги 2:0

    У матчі 33-го туру іспанської Сеґунди «Реал» з Ов’єдо розійшовся в домашньому матчі нічиєю 2:2 з «Депортіво» із Ла-Коруньї.

    Господарі в першому таймі вели 2:0 після м’ячів у виконанні Альфредо Ортуно і Йоеля Барсенаса. Між цими голами український воротар «Ов’єдо» Андрій Лунін парирував пенальті від турецького пів оборонця гостей Емре Чолака. Правда, до перерви «Депор» все ж забив – на третій компенсованій хвилині відзначився Сабін Меріно. А врятувалися гості після м’яча Перу Ноласкоаїна в середині другої половини.

    Після цієї нічиєї «Ов’єдо» та «Депортіво» мають рівну кількість очок – по 37 – і продовжують залишатися в «зоні вильоту», займаючи третє і четверте місця з кінця.

    Додамо, що «Альбасете» Романа Зозулі свій матч 33-го туру вчора виграв, перемігши на виїзді 1:0 «Естремадуру». Український нападник вийшов на заміну на 51-й хвилині, вже коли рахунок був відкритий. Ця перемога дозволила «Альбасете» з 38-ма очками вийти на 17-те місце і покинути «зону вильоту».  

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Роман Зозуля Андрій Лунін Сеґунда ФК «Альбасете» ФК «Реал» (Ов'єдо) ФК «Депортіво» Альфредо Ортуно Йоель Барсенас Емре Чолак Перу Ноласкоаїн Сабін Меріно ФК «Естремадура»
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