Український воротар Лунін відбив пенальті в матчі чемпіонату Іспанії (відео)



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Андрій Лунін парирував пенальті, але пропустив двічі Фото - UA-Футбол

«Ов’єдо» нашого голкіпера не зміг втримати переваги 2:0

У матчі 33-го туру іспанської Сеґунди «Реал» з Ов’єдо розійшовся в домашньому матчі нічиєю 2:2 з «Депортіво» із Ла-Коруньї.

Господарі в першому таймі вели 2:0 після м’ячів у виконанні Альфредо Ортуно і Йоеля Барсенаса. Між цими голами український воротар «Ов’єдо» Андрій Лунін парирував пенальті від турецького пів оборонця гостей Емре Чолака. Правда, до перерви «Депор» все ж забив – на третій компенсованій хвилині відзначився Сабін Меріно. А врятувалися гості після м’яча Перу Ноласкоаїна в середині другої половини.

Після цієї нічиєї «Ов’єдо» та «Депортіво» мають рівну кількість очок – по 37 – і продовжують залишатися в «зоні вильоту», займаючи третє і четверте місця з кінця.

Додамо, що «Альбасете» Романа Зозулі свій матч 33-го туру вчора виграв, перемігши на виїзді 1:0 «Естремадуру». Український нападник вийшов на заміну на 51-й хвилині, вже коли рахунок був відкритий. Ця перемога дозволила «Альбасете» з 38-ма очками вийти на 17-те місце і покинути «зону вильоту».