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    Український воротар відмовився від переходу в «Реал»

    Батько футболіста і за сумісництвом його агент відмовив іспанському клубу
    Голкіпер «Зорі» Андрій Лунін міг стати гравцем «Реала», але батько воротаря, який є його агентом, відповів відмовою мадридському клубу. «Реал» вже виявляв інтерес до українця в кінці минулого сезону, але тоді все пройшло на рівні чуток. У поточному сезоні гра 18-річного голкіпера в чемпіонаті України і в Лізі
    • Вчора, 20:02
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    Батько футболіста і за сумісництвом його агент відмовив іспанському клубу

    Голкіпер «Зорі» Андрій Лунін міг стати гравцем «Реала», але батько воротаря, який є його агентом, відповів відмовою мадридському клубу.

    «Реал» вже виявляв інтерес до українця в кінці минулого сезону, але тоді все пройшло на рівні чуток. У поточному сезоні гра 18-річного голкіпера в чемпіонаті України і в Лізі Європи знову змусила скаутів іспанського гранда звернути увагу на воротаря «Зорі».

    «Реал» зробив пропозицію по трансферу, але батько Луніна і за сумісництвом його агент відмовив мадридському клубу, посилаючись на ще юний вік гравця. Навесні сам Лунін заявляв, що хотів би спробувати проявити себе в «Реалі».

    Джерело: xsport.ua

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