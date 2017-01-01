Український воротар відмовився від переходу в «Реал»

Батько футболіста і за сумісництвом його агент відмовив іспанському клубу

Голкіпер «Зорі» Андрій Лунін міг стати гравцем «Реала», але батько воротаря, який є його агентом, відповів відмовою мадридському клубу. «Реал» вже виявляв інтерес до українця в кінці минулого сезону, але тоді все пройшло на рівні чуток. У поточному сезоні гра 18-річного голкіпера в чемпіонаті України і в Лізі



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Батько футболіста і за сумісництвом його агент відмовив іспанському клубу

Голкіпер «Зорі» Андрій Лунін міг стати гравцем «Реала», але батько воротаря, який є його агентом, відповів відмовою мадридському клубу.

«Реал» вже виявляв інтерес до українця в кінці минулого сезону, але тоді все пройшло на рівні чуток. У поточному сезоні гра 18-річного голкіпера в чемпіонаті України і в Лізі Європи знову змусила скаутів іспанського гранда звернути увагу на воротаря «Зорі».

«Реал» зробив пропозицію по трансферу, але батько Луніна і за сумісництвом його агент відмовив мадридському клубу, посилаючись на ще юний вік гравця. Навесні сам Лунін заявляв, що хотів би спробувати проявити себе в «Реалі».

Джерело: xsport.ua