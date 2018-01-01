Український захисник Литвин, який виступав в Португалії, проведе збори з «Зорею»
- Сьогодні, 16:06
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Дмитро Литвин. Фото: Золотий талант
Також на зборах луганського клубу ще два потенційних новачка
Захисник португальського «Реала» з Массами Дмитро Литвин прибув на збори «Зорі».
Про це повідомляє прес-служба луганського клубу.
Про статус його перебування в складі команди не повідомляється.
21-річний Литвин провів дев'ять матчів в цьому сезоні у складі «Реала» Массами, який грає у другому дивізіоні Португалії.
Також збір з луганським клубом проведуть гравці «Дніпра-1» захисник Тимофій Сухар і нападник Владислав Супряга.
Раніше повідомлялося, що «Зоря» продовжила угоду з основним півзахисником.