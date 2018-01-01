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    Український захисник Литвин, який виступав в Португалії, проведе збори з «Зорею»

    Також на зборах луганського клубу ще два потенційних новачка
    Захисник португальського «Реала» з Массами Дмитро Литвин прибув на збори «Зорі». Про це повідомляє прес-служба луганського клубу. Про статус його перебування в складі команди не повідомляється. 21-річний Литвин провів дев'ять матчів в цьому сезоні у складі «Реала» Массами, який грає у другому дивізіоні
    • Сьогодні, 16:06
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    Дмитро Литвин. Фото: Золотий талант
    Дмитро Литвин. Фото: Золотий талант

    Також на зборах луганського клубу ще два потенційних новачка

    Захисник португальського «Реала» з Массами Дмитро Литвин прибув на збори «Зорі».

    Про це повідомляє прес-служба луганського клубу.

    Про статус його перебування в складі команди не повідомляється.

    21-річний Литвин провів дев'ять матчів в цьому сезоні у складі «Реала» Массами, який грає у другому дивізіоні Португалії.

    Також збір з луганським клубом проведуть гравці «Дніпра-1» захисник Тимофій Сухар і нападник Владислав Супряга.

    Раніше повідомлялося, що «Зоря» продовжила угоду з основним півзахисником.

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