Український захисник Литвин, який виступав в Португалії, проведе збори з «Зорею»

Також на зборах луганського клубу ще два потенційних новачка

Захисник португальського «Реала» з Массами Дмитро Литвин прибув на збори «Зорі». Про це повідомляє прес-служба луганського клубу. Про статус його перебування в складі команди не повідомляється. 21-річний Литвин провів дев'ять матчів в цьому сезоні у складі «Реала» Массами, який грає у другому дивізіоні