Український захисник спростовує чутки, що хоче розірвати контракт з московським клубом

Тарас Михалик назвав таку інформацію недостовірною

На турнірі Кубка Віктора Колотова та Євгена Рудакова в якості гостя був присутній екс-гравець київського «Динамо» Тарас Михалик, який з 2013 року захищає кольори московського «Локомотива», де виступає під керівництвом Юрія Сьоміна, котрий у недавньому минулому очолював «Динамо». Михалик розповів, що знаходиться



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Тарас Михалик. ФК «Локомотив»

Тарас Михалик назвав таку інформацію недостовірною

На турнірі Кубка Віктора Колотова та Євгена Рудакова в якості гостя був присутній екс-гравець київського «Динамо» Тарас Михалик, який з 2013 року захищає кольори московського «Локомотива», де виступає під керівництвом Юрія Сьоміна, котрий у недавньому минулому очолював «Динамо».

Михалик розповів, що знаходиться у нетривалій відпустці, а на початку січня із «залізничниками» відправиться на збір до Іспанії.

На запитання, чи правда, що він планує розірвати контракт з «Локомотивом», Тарас з посмішкою відповів, що ні, інформує FootBoom.

«Спасибі, що розповіли про новорічні жарти у ЗМІ, адже мій контракт закінчується влітку 2018 року і планів про перехід поки немає», - сказав він.

«Мене цілком влаштовує моя робота у клубі лідера першості Росії під керівництвом Юрія Сьоміна, а інформацію щодо розриву контракту прошу вважати недостовірною», - додав Михалик.

Нагадаємо, були чутки, що український захисник хоче розірвати контракт з «Локомотивом».