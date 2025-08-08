Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українці вибороли три нагороди в перший день Всесвітніх ігор

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Українці вибороли три нагороди в перший день Всесвітніх ігор
Євфросинія Кривицька та Іван Лабунець (у центрі) здобули золото Всесвітніх ігор

Наші спортсмени 8 серпня змагалися у восьми видах спорту.

Золото, два срібла та шосте місце у медальному заліку – так завершила збірна України виступ у перший змагальний день на Всесвітніх іграх-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінмолодьспорту.

Наші спортсмени 8 серпня змагалися у восьми видах спорту.

Спортивна акробатика

  • Змішані пари: Євфросинія Кривицька та Іван Лабунець здобули золото.
  • Жіночі пари: Рузанна Вечерук та Ангеліна Чернявська здобули срібло.

Карате

  • Куміте, 55 кг, жінки: Анжеліка Терлюга здобула срібло.

Воднолижний спорт

  • Вейксерфінг, кваліфікація: Соня Соколова 2 місце (змагатиметься у півфіналі 9 серпня); Володимир Чуба 3 місце (змагатиметься у півфіналі 9 серпня).

Таїландський бокс Муей Тай

1/4 фіналу:

  • Анастасія Михайленко (48 кг) програла у стартовому поєдинку Рудзмі Абубакар з Філіпін – 27:30;
  • Дмитро Шелесько (57 кг) переміг Саїда Рохуллаха Мосаві з Афганістану – 29:28 і пройшов до півфіналу 9 серпня;
  • Олександр Єфіменко (71 кг) здолав суперника з Марокко Абделалі Захді – 29:28 та пройшов до півфіналу 9 серпня.

Ушу

  • Таолу (тайдзіцюнь-тайдзіцянь): Орина Іванова – 9 місце.

Сквош

1/16 фіналу:

  • Аліна Бушма поступилася Франці Відовіч з Хорватії – 2:3,
  • Дмитро Щербаков програв Девальду Ван Нікерку з Південної Африки – 0:3.

Спортивне орієнтування

  • Середня дистанція: Олена Бабич – 16 місце, Ілля Отрешко – 22 місце.

Стрибки на батуті

  • Синхронні стрибки на батуті, кваліфікація: Давид Сандомирський та Андрій Соколов (8 місце, не пройшли до півфіналів).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: карате Анжеліка Терлюга таїландський бокс Дмитро Щербак бокс спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мілонов: Російська людина ніколи не відмовиться від своєї країни навіть за якісь плюшки на змаганнях
Депутат Думи присоромив російських спортсменів, які отримали нейтральний статус
Сьогодні, 16:10
Цьогоріч Підгрушна втретє вийшла заміж. Чоловіком Олени став військовослужбовець на ім'я Ростислав
38-річна українська олімпійська чемпіонка вперше стала мамою
Сьогодні, 15:56
Лохте опублікував фото з надгробком
Шестиразовий олімпійський чемпіон «похоронив» американське плавання
2 серпня, 11:12
Підтримка війни, яку розв'язав Путін, коштувала Садулаєву (праворуч) участі в Олімпіаді
Олімпіада – стоп! Як МОК карає росіян: резонансна справа Садулаєва у деталях
29 липня, 17:38
Тарасовій не сподобалася заява Ковентрі
«Зовсім охаміли». Російська тренерка влаштувала істерику після заяви очільниці МОК
29 липня, 10:55
Харькова принесла Україні першу нагороду світової першості
Харькова сенсаційно здобула золото чемпіонату світу з фехтування
23 липня, 19:23
Андрій Гарбар зупинився за крок від фіналу
Тхеквондист Гарбар здобув бронзу Універсіади
22 липня, 13:01
Усик «знищив» Дюбуа
Як користувачі соцмереж жартують про бій Усик – Дюбуа: добірка найкращих мемів
20 липня, 11:49
Олександр Усик вшанував гетьмана Павла Скоропадського
Усик прийшов на пресконференцію перед боєм з Дюбуа в образі гетьмана Скоропадського
17 липня, 16:41

Новини

Терлюга зробила зворушливе фото з маленькою донькою після здобуття медалі Всесвітніх ігор
Терлюга зробила зворушливе фото з маленькою донькою після здобуття медалі Всесвітніх ігор
Українці вибороли три нагороди в перший день Всесвітніх ігор
Українці вибороли три нагороди в перший день Всесвітніх ігор
Депутат Думи присоромив російських спортсменів, які отримали нейтральний статус
Депутат Думи присоромив російських спортсменів, які отримали нейтральний статус
38-річна українська олімпійська чемпіонка вперше стала мамою
38-річна українська олімпійська чемпіонка вперше стала мамою
Терлюга здобула першу для України нагороду Всесвітніх ігор 2025 року
Терлюга здобула першу для України нагороду Всесвітніх ігор 2025 року
Україна збільшила свій доробок у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Україна збільшила свій доробок у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17K
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
6136
Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці
5637
Скандальне інтерв'ю Дудя з Невзоровим спричинило бурхливу реакцію в Україні

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Сьогодні, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua