Українці вибороли три нагороди в перший день Всесвітніх ігор

Наші спортсмени 8 серпня змагалися у восьми видах спорту.

Золото, два срібла та шосте місце у медальному заліку – так завершила збірна України виступ у перший змагальний день на Всесвітніх іграх-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінмолодьспорту.

Наші спортсмени 8 серпня змагалися у восьми видах спорту.

Спортивна акробатика

Змішані пари: Євфросинія Кривицька та Іван Лабунець здобули золото.

Жіночі пари: Рузанна Вечерук та Ангеліна Чернявська здобули срібло.

Карате

Куміте, 55 кг, жінки: Анжеліка Терлюга здобула срібло.

Воднолижний спорт

Вейксерфінг, кваліфікація: Соня Соколова 2 місце (змагатиметься у півфіналі 9 серпня); Володимир Чуба 3 місце (змагатиметься у півфіналі 9 серпня).

Таїландський бокс Муей Тай

1/4 фіналу:

Анастасія Михайленко (48 кг) програла у стартовому поєдинку Рудзмі Абубакар з Філіпін – 27:30;

Дмитро Шелесько (57 кг) переміг Саїда Рохуллаха Мосаві з Афганістану – 29:28 і пройшов до півфіналу 9 серпня;

Олександр Єфіменко (71 кг) здолав суперника з Марокко Абделалі Захді – 29:28 та пройшов до півфіналу 9 серпня.

Ушу

Таолу (тайдзіцюнь-тайдзіцянь): Орина Іванова – 9 місце.

Сквош

1/16 фіналу:

Аліна Бушма поступилася Франці Відовіч з Хорватії – 2:3,

Дмитро Щербаков програв Девальду Ван Нікерку з Південної Африки – 0:3.

Спортивне орієнтування

Середня дистанція: Олена Бабич – 16 місце, Ілля Отрешко – 22 місце.

Стрибки на батуті

Синхронні стрибки на батуті, кваліфікація: Давид Сандомирський та Андрій Соколов (8 місце, не пройшли до півфіналів).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.