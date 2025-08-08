Українці вибороли три нагороди в перший день Всесвітніх ігор
Наші спортсмени 8 серпня змагалися у восьми видах спорту.
Золото, два срібла та шосте місце у медальному заліку – так завершила збірна України виступ у перший змагальний день на Всесвітніх іграх-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінмолодьспорту.
Спортивна акробатика
- Змішані пари: Євфросинія Кривицька та Іван Лабунець здобули золото.
- Жіночі пари: Рузанна Вечерук та Ангеліна Чернявська здобули срібло.
Карате
- Куміте, 55 кг, жінки: Анжеліка Терлюга здобула срібло.
Воднолижний спорт
- Вейксерфінг, кваліфікація: Соня Соколова 2 місце (змагатиметься у півфіналі 9 серпня); Володимир Чуба 3 місце (змагатиметься у півфіналі 9 серпня).
Таїландський бокс Муей Тай
1/4 фіналу:
- Анастасія Михайленко (48 кг) програла у стартовому поєдинку Рудзмі Абубакар з Філіпін – 27:30;
- Дмитро Шелесько (57 кг) переміг Саїда Рохуллаха Мосаві з Афганістану – 29:28 і пройшов до півфіналу 9 серпня;
- Олександр Єфіменко (71 кг) здолав суперника з Марокко Абделалі Захді – 29:28 та пройшов до півфіналу 9 серпня.
Ушу
- Таолу (тайдзіцюнь-тайдзіцянь): Орина Іванова – 9 місце.
Сквош
1/16 фіналу:
- Аліна Бушма поступилася Франці Відовіч з Хорватії – 2:3,
- Дмитро Щербаков програв Девальду Ван Нікерку з Південної Африки – 0:3.
Спортивне орієнтування
- Середня дистанція: Олена Бабич – 16 місце, Ілля Отрешко – 22 місце.
Стрибки на батуті
- Синхронні стрибки на батуті, кваліфікація: Давид Сандомирський та Андрій Соколов (8 місце, не пройшли до півфіналів).
Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.
Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.
Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.
Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).
Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.
У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.
Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.