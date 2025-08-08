Головна Спорт Новини
Депутат Думи присоромив російських спортсменів, які отримали нейтральний статус

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Депутат Думи присоромив російських спортсменів, які отримали нейтральний статус
Мілонов: Російська людина ніколи не відмовиться від своєї країни навіть за якісь плюшки на змаганнях

Мілонов: Американці шкодують, що росіяни відмовилися від свого прапора заради того, щоби поїхати за кордон

Одіозний депутат Державної Думи РФ Віталій Мілонов присоромив російських спортсменів за отримання нейтрального статусу. Про це повідомляє «Главком».

Повідомлялося, що американський тенісист Джон Ізнер закликав повернути прапор російським тенісистам.

«Люди, які не заражені «чорним грибком» русофобії, здивовано дивляться за тим, що відбувається. Можу сказати, що це ганебне для наших спортсменів зауваження. Американці шкодують, що росіяни відмовилися від свого прапора заради того, щоби поїхати за кордон. Для мене це велике лихо і ганьба. Російська людина ніколи не відмовиться від своєї країни навіть за якісь плюшки на змаганнях. Ці люди ставлять свої особисті інтереси вище за інтереси країни. За підтримки лобі в Мінспорті вони мають на це право, але таких людей російськими спортсменами не вважаю. Це спортсмени білого кольору. Добре, що вони хоч не виступають під шестиколірним прапором», – сказав Мілонов, коментуючи слова Ізнера.

Нагадаємо, юніорська збірна Росії з академічного веслування не зможе взяти участь у першості світу, що пройде у Литві

Литва відмовилася видавати росіянам в'їзні візи, повідомив президент Федерації веслувального спорту Росії Олексій Свірін.

«Ситуація щодо деяких країн залишається складною, і через неможливість отримати візи збірна команда Росії до 19 років не виступить на першості світу», – розповів Свірін.

Раніше веслувальники з країни-агресора пропустили молодіжний чемпіонат світу у Польщі, бо не стали підписувати запропоновані господарями змагань декларації. Першість світу з веслування для спортсменів не старше 23 років проходила в Познані з 23 по 27 липня.

До слова, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

спорт росія

