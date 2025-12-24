Санон набрав 12 очок у грі чемпіонату Польщі з баскетболу

Санон через травму пропустив останні чотири матчі Шльонська у чемпіонаті

Санон допоміг Шльонську здобути перемогу

Українські легіонери провели чергові матчі за свої баскетбольні клуби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українське дербі відбулось в рамках 1/8 фіналу Кубка Румунії. Динамо Бухарест обіграв Рапід в овертаймі 101:85 і пройшов до наступного етапу. В'ячеслав Бобров відіграв 33 хвилини, набрав 10 очок (4/7 двоочкові, 0/1 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 10 підбирань, поставив 1 блок-шот при 5 втратах та 2 фолах.

Олександр Липовий за Рапід відіграв 38 хвилин, набрав 16 очок (1/2 двоочкові, 4/7 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 2 передачі, зробив 1 перехоплення при 1 втраті та 4 фолах.

У чемпіонаті Польщі Шльонськ переграв Варшаву 109:100. Іссуф Санон провів на майданчику 21 хвилину, набрав 12 очок (4/7 двоочкові, 1/5 триочкові, 1/1 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 3 передачі, зробив 1 перехоплення при 2 фолах.

Санон через травму пропустив останні чотири матчі Шльонська у чемпіонаті. Загалом у першості він зіграв 7 матчів, в середньому граючи 12.1 хвилину, набираючи 12.1 очка, 3.3 підбирання та 3.7 передачі.

Шльонськ виграв 8 матчів з 12 в чемпіонаті і знаходиться на четвертій сходинці, але від першого місця команду відділяє всього одна перемога.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0