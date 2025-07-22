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Тхеквондист Гарбар здобув бронзу Універсіади

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Тхеквондист Гарбар здобув бронзу Універсіади
Андрій Гарбар зупинився за крок від фіналу

Українці продовжують виборювати нагороди на Всесвітній Універсіаді

П’ятий день Всесвітньої Універсіади в Німеччині приніс Україні восьму нагороду. Про це повідомляє «Главком».

Бронзу здобув Андрій Гарбар, учасник збірної з тхеквондо.

«В останню секунду я намагався зробити удар з розвороту, який принесе мені п’ять балів. Але, як ви бачили, не вистачило кілька сантиметрів, щоб зібрати та поборотися ще в третьому раунді за вихід у фінал», – поділився емоціями після змагання призер Андрій Гарбар.

Нагадаємо, Україна здобула другу золоту медаль на Всесвітній Літній Універсіаді.

У ваговій категорії до 58 кг медаль здобув тхеквондист Максим Маненков. Його колега Кирило Гурнов у вазі до 80 кг став бронзовим призером.

У здобутку української команди вже сім нагород різного гатунку.

Максим Маненков зізнався, що на успіх його надихнула перемога боксера Олександра Усика: «Донт пуш зе хорсес. Ціль була показати, що я найкращий у своїй ваговій на цьому турнірі. Це як підготовчий крок до чемпіонату світу, який відбудеться через два місяці».

Кирило Гурнов, учасник збірної України з тхеквондо прокоментував свою бронзову нагороду: «Кожен спортсмен сподівається на золото і прагне його отримати, але медаль на такому чемпіонаті високого рівня це також значне досягнення».

Анна Максименко, яка у складі української жіночої команди шпажисток посіла 5 місце відзначила: «Ми з командою, мені здається, могли б претендувати і на призові місця: 1, 2, 3 місце. Але так склалося, не вийшло побороти команду Кореї».

Теги: тхеквондо Всесвітня Універсіада спорт

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