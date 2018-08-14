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    Ультрас «Динамо» змінили сектор на «Олімпійському» після рішення УЄФА

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    Ультрас київського Динамо - Ультрас «Динамо» змінили сектор на «Олімпійському» після рішення УЄФА
    Ультрас київського Динамо

    Під час матчу проти «Славії» вони займуть 45-й і 47-й сектора

    Дисциплінарний комітет УЄФА, вирішив закрити сектор №43 під час матчу «Динамо» - «Славія».

    Це рішення пов'язане з поведінкою уболівальників під час домашнього матчу киян проти АЕКа.

    Як повідомили ультрас «Динамо» на своїй сторінці в фейсбук, під час матчу проти «Славії» вони займуть 45-й і 47-й сектора.

    Оскільки клуб продавав квитки на 47-й сектор для звичайних уболівальників, ультрас планують просити їх перейти на сектор №41 і зайняти їх місце.

    Нагадаємо, матч «Динамо» - «Славія» відбудеться 14-го серпня, початок о 19:30.

    УЄФА ФК «Динамо» Ліга чемпіонів ультрас
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