Ультрас «Динамо» змінили сектор на «Олімпійському» після рішення УЄФА



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ультрас київського Динамо

Під час матчу проти «Славії» вони займуть 45-й і 47-й сектора

Дисциплінарний комітет УЄФА, вирішив закрити сектор №43 під час матчу «Динамо» - «Славія».

Це рішення пов'язане з поведінкою уболівальників під час домашнього матчу киян проти АЕКа.

Як повідомили ультрас «Динамо» на своїй сторінці в фейсбук, під час матчу проти «Славії» вони займуть 45-й і 47-й сектора.

Оскільки клуб продавав квитки на 47-й сектор для звичайних уболівальників, ультрас планують просити їх перейти на сектор №41 і зайняти їх місце.

Нагадаємо, матч «Динамо» - «Славія» відбудеться 14-го серпня, початок о 19:30.