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    Уругвайський журналіст про новачка «Динамо»: В «Насьоналі» він був одним із найгірших

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    Придбання Карлоса Де Пени здивувало не лише українців - Уругвайський журналіст про новачка «Динамо»: В «Насьоналі» він був одним із найгірших
    Придбання Карлоса Де Пени здивувало не лише українців
    Diario La República

    На Батьківщині Карлоса Де Пени не збагнуть, навіщо киянам цей кіт у мішку

    Підписання київським футбольним клубом «Динамо» уругвайського вінгера Карлоса Де Пени викликало здивування на Батьківщині футболіста.

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    Місцеві журналісти не надто високої думки про Де Пену і вважають його рівень не гідним статусу українського віце-чемпіона.

    Зокрема, такої точки зору дотримується уругвайський журналіст Мішель Маральотті: «Клянуся, не розумію, навіщо київському «Динамо» Карлос Де Пена. Тут, у «Насьоналі», він був одним з найгірших гравців. Протягом останніх чотирьох місяців він перебував без клубу, втратив форму. І він йде не кудись, а в одну з найбільших команд України. Хтось може мені пояснити це?»

    Нагадаємо, вчора, 10 квітня, «Динамо» повідомило про підписання контракту з 27-річним уругвайським вінґером/нападником Карлосом Де Пеною. Угода розрахована до кінця сезону-2018/2019 з опцією продовження.

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    Джерело: Футбол 1/2

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