US Open. Калініна слідом за Світоліною вийшла у друге коло
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Розсилка
Ангеліна Калініна
Українка у напруженій боротьбі здолала представницю Ліхтенштейну
Ангеліна Калініна з перемоги стартувала на Відкритому чемпіонаті США з тенісу.
У першому колі українська тенісистка у трьох сетах перемогла представницю Ліхтенштейну Катінку фон Дайхманн.
Як відомо, у друге коло також вийшла Еліна Світоліна.
У свою чергу Катерина Бондаренко та Даяна Ястремська стартовий бар'єр подолати не змогли.
US Open - The Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у США
Призовий фонд: $ 40,912,000
Перше коло (одиночний розряд)
Ангеліна Калініна (Україна) - Катінка фон Дайхманн (Ліхтенштейн) - 1:6, 7:6 (7), 5:2 (відмова)