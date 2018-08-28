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    US Open. Калініна слідом за Світоліною вийшла у друге коло

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    Ангеліна Калініна - US Open. Калініна слідом за Світоліною вийшла у друге коло
    Ангеліна Калініна

    Українка у напруженій боротьбі здолала представницю Ліхтенштейну

    Ангеліна Калініна з перемоги стартувала на Відкритому чемпіонаті США з тенісу.

    У першому колі українська тенісистка у трьох сетах перемогла представницю Ліхтенштейну Катінку фон Дайхманн.

    Як відомо, у друге коло також вийшла Еліна Світоліна.

    У свою чергу Катерина Бондаренко та Даяна Ястремська стартовий бар'єр подолати не змогли.

    US Open - The Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у США

    Призовий фонд: $ 40,912,000

    Перше коло (одиночний розряд)

    Ангеліна Калініна (Україна) - Катінка фон Дайхманн (Ліхтенштейн) - 1:6, 7:6 (7), 5:2 (відмова)

    теніс Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Даяна Ястремська
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