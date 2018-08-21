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    US Open. Костюк перемогла росіянку в бойовому матчі на старті кваліфікації

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    Марта Костюк - US Open. Костюк перемогла росіянку в бойовому матчі на старті кваліфікації
    Марта Костюк

    Матч тривав майже три години

    У першому колі кваліфікації US Open 16-річна українка Марта Костюк обіграла 170-у ракетку світу Валентину Івахненко з Росії.

    Костюк в четвертий раз стартувала в кваліфікації турніру Grand Slam: в цьому році вона дійшла до третього кола основи Australian Open, але потім програла у другому раунді на Ролан Гаррос і в третьому раунді на Вімблдоні.

    US Open - The Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Нью-Йорку, США

    Призовий фонд: $53,000,000

    Перший раунд кваліфікації

    Марта Костюк (Україна) - Валентина Івахненко (Росія - 4:6, 7:6 (6), 7:6 (4)

    теніс Марта Костюк
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