US Open. Костюк перемогла росіянку в бойовому матчі на старті кваліфікації



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Марта Костюк

Матч тривав майже три години

У першому колі кваліфікації US Open 16-річна українка Марта Костюк обіграла 170-у ракетку світу Валентину Івахненко з Росії.

Костюк в четвертий раз стартувала в кваліфікації турніру Grand Slam: в цьому році вона дійшла до третього кола основи Australian Open, але потім програла у другому раунді на Ролан Гаррос і в третьому раунді на Вімблдоні.

US Open - The Grand Slam

Жіночий тенісний турнір у Нью-Йорку, США

Призовий фонд: $53,000,000

Перший раунд кваліфікації

Марта Костюк (Україна) - Валентина Івахненко (Росія - 4:6, 7:6 (6), 7:6 (4)