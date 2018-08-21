US Open. Стали відомі суперниці Костюк, Калініної та Завацької у кваліфікації



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Три українки боротимуться за місця в основній сітці Відкритого чемпіонату США

Марта Костюк (№133), яка отримала 23-й номер посіву, в першому раунді зустрінеться з екс-співвітчизницею Валентиною Івахненко (№170), котра нині представляє Росію. 16-річна киянка в четвертий раз зіграє в кваліфікації турніру Великого Шолома: в цьому році вона дійшла до третього кола Australian Open, але потім програла у другому раунді на Ролан Гарросі та в третьому раунді на Вімблдоні.

Ангеліна Калініна (№136), посіяна в кваліфікації під 26-м номером, свій виступ почне матчем проти румунки Єлени Габріели Русе (№256). Уродженка Нової Каховки спробує вперше пробитися до основної сітки турніру Великого Шолома: раніше 21-річна тенісистка брала участь в кваліфікації сім разів (тричі в Нью-Йорку) і змогла виграти лише два матчі (US Open-2017, Ролан Гаррос-2018).





Катаріна Завацька (№203), яка дебютує на рівні турнірів Великого Шолома, в стартовому матчі зіграє проти американки Крісті Ан (№145). Зазначимо, що в цьому сезоні американка вже двічі зустрічалася з представницями України: на трав'яному турнірі ITF в Сурбітоні вона обіграла Даяну Ястремську, а в другому раунді кваліфікації Вімблдону поступилася Марті Костюк.

Джерело: btu.org.ua