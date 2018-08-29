US Open. Світоліна без проблем подолала друге коло



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Еліна Світоліна

Українка розгромила представницю Німеччини

Еліна Світоліна впевнено вийшла у третє коло Відкритого чемпіонату США з тенісу.

У другому колі українська тенісистка у двох сетах переграла представницю Німеччини Татьяну Марію.

Матч тривав трохи більше години.

Тенісистки раніше зустрічалися п'ять разів, тепер в особистих зустрічах рахунок 3:3.

Світоліна боролася за свою 25-ту перемогу на харді в поточному сезоні.

На турнірах Grand Slam українка шість разів програвала на стадії другого раунду і перемагала - 12 разів.

Як відомо, у першому колі українська тенісистка у трьох сетах перемогла представницю США Сашу Вікері.

US Open - The Grand Slam

Жіночий тенісний турнір у США

Призовий фонд: $ 40,912,000

Друге (одиночний розряд)

Еліна Світоліна (Україна, 7) - Татьяна Марія (Німеччина) - 6:2, 6:3