US Open. Світоліна без проблем подолала друге коло
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Розсилка
Еліна Світоліна
Українка розгромила представницю Німеччини
Еліна Світоліна впевнено вийшла у третє коло Відкритого чемпіонату США з тенісу.
У другому колі українська тенісистка у двох сетах переграла представницю Німеччини Татьяну Марію.
Матч тривав трохи більше години.
Тенісистки раніше зустрічалися п'ять разів, тепер в особистих зустрічах рахунок 3:3.
Світоліна боролася за свою 25-ту перемогу на харді в поточному сезоні.
На турнірах Grand Slam українка шість разів програвала на стадії другого раунду і перемагала - 12 разів.
Як відомо, у першому колі українська тенісистка у трьох сетах перемогла представницю США Сашу Вікері.
US Open - The Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у США
Призовий фонд: $ 40,912,000
Друге (одиночний розряд)
Еліна Світоліна (Україна, 7) - Татьяна Марія (Німеччина) - 6:2, 6:3