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    US Open. Світоліна без проблем подолала друге коло

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    Еліна Світоліна - US Open. Світоліна без проблем подолала друге коло
    Еліна Світоліна

    Українка розгромила представницю Німеччини

    Еліна Світоліна впевнено вийшла у третє коло Відкритого чемпіонату США з тенісу.

    У другому колі українська тенісистка у двох сетах переграла представницю Німеччини Татьяну Марію.

    Матч тривав трохи більше години.

    Тенісистки раніше зустрічалися п'ять разів, тепер в особистих зустрічах рахунок 3:3.

    Світоліна боролася за свою 25-ту перемогу на харді в поточному сезоні.

    На турнірах Grand Slam українка шість разів програвала на стадії другого раунду і перемагала - 12 разів.

    Як відомо, у першому колі українська тенісистка у трьох сетах перемогла представницю США Сашу Вікері.

    US Open - The Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у США

    Призовий фонд: $ 40,912,000

    Друге (одиночний розряд)

    Еліна Світоліна (Україна, 7) - Татьяна Марія (Німеччина) - 6:2, 6:3

    теніс Еліна Світоліна
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