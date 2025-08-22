Головна Спорт Новини
US Open: Світоліна, Костюк, Ястремська і Стародубцева отримали суперниць в основній сітці

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Еліна Світоліна 12-й раз виступить на турнірі в Нью-Йорку
фото: Reuters

Результати жеребкування для українських тенісисток в одиночному розряді турніру у США

Українські тенісистки дізналися суперниць у першому колі US Open. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

[12] Еліна Світоліна (Україна, №13 WTA) – Анна Бондар (Угорщина, №96 WTA)

Рахунок особистих протистоянь: 2-0

Еліна Світоліна 12-й раз виступить на турнірі в Нью-Йорку. Свій найкращий результат вона показала у 2019 році, коли дійшла до півфіналу. У попередньому сезоні українка зупинилася на стадії третього кола.

Цього сезону Світоліна перемагала Бондар у другому колі Ролан Гаррос та на старті Вімблдону.

[27] Марта Костюк (Україна, №29 WTA) – Кеті Бултер (Велика Британія, №48 WTA)

Рахунок особистих протистоянь: 0-1

Марта Костюк шостий сезон поспіль зіграє в основній сітці змагань. Двічі українська тенісистка доходила до третього раунду - в 2020 році і в минулому сезоні.

Минулого року Костюк поступилася Бултер у вирішальному матчі на турнірі WTA 500 у Сан-Дієго.

[30] Даяна Ястремська (Україна, №32 WTA) – Анастасія Павлюченкова (–, №44 WTA)

Рахунок особистих протистоянь: 0-1

Даяна Ястремська всьоме візьме участь в основній сітці Відкритого чемпіонату США. Шість років тому їй вдалося дійти до третього кола. У попередньому сезоні українка програла на старті.

Ястремська програла Павлюченковій у 2019 році на турнірі WTA 500 в Осаці.

Юлія Стародубцева (Україна, №66 WTA) - Анна Блінкова (-, №78 WTA)

Рахунок особистих протистоянь: 0-0

Юлія Стародубцева минулого року дебютувала в основній сітці US Open, подолавши кваліфікаційний етап, і поступилася в першому колі.

 

