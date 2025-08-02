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Костюк вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 у Монреалі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Костюк вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 у Монреалі
У наступному раунді Марта зустрінеться з переможницею пари Ястремська (Україна) – Рибакіна (Казахстан)
фото: AP

У матчі 1/8 фіналу Костюк здолала американку Маккартні Кесслер

Марта Костюк уперше у своїй кар’єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA 1000 у Монреалі. Про це повідомляє «Главком».

У матчі 1/8 фіналу українська тенісистка здолала американку Маккартні Кесслер.

Костюк впевнено розпочала зустріч, повівши 3:1, але втратила перевагу – Кесслер зрівняла рахунок. За рахунку 5:4 Марта мала шанс завершити сет, однак не реалізувала два сетпойнти і програла три гейми поспіль – 5:7.

У другій партії українка швидко повернула контроль над грою, вигравши чотири гейми поспіль. Цього разу Костюк втримала перевагу – 6:3.

У вирішальному сеті Марта швидко перехопила ініціативу і з першої спроби реалізувала матчбол – 6:3.

WTA 1000, Монреаль, 1/8 фіналу

Маккартні Кесслер (США, 28) – Марта Костюк (Україна, 24) – 7:5, 3:6, 3:6

У наступному раунді Марта зустрінеться з переможницею пари Даяна Ястремська (Україна) – Єлєна Рибакіна (Казахстан).

Нагадаємо, чемпіон світу з футболу Бастіан Швайнштайгер та колишня перша ракетка світу Ана Іванович розлучилися після дев'яти років шлюбу.

Юрист тенісистки назвав причиною розриву «непереборні розбіжності» та відмовився від подальших коментарів.

Раніше повідомлялося, що 37-річна Іванович та 40-річний Швайнштайгер розійшлися у лютому 2025 року. Ана проживає в рідному для себе Белграді разом із синами Лукою, Леоном та Тео. Швайнштайгер останнім часом багато подорожує у робочих справах, проте у вільний час живе у Мюнхені.

Пара одружилася у липні 2016 року.

За інформацією джерел Bild, подружжя досі формально перебуває у шлюбі, але вони вже давно розійшлося. Зазначається, що тенісистка разом із трьома дітьми зараз живе на Мальорці, а футболіст проводить багато часу зі своєю новою дівчиною.

Теги: Марта Костюк теніс

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