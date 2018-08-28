US Open. Ястремська вибула у першому колі
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Даяна Ястремська
Українка не змогла вийти у друге коло Відкритого чемпіонату США з тенісу
Даяна Ястремська не змогла вийти у друге коло Відкритого чемпіонату США з тенісу.
У стартовому матчі українська тенісистка поступилася представниці Чехії Кароліні Муховій.
Як відомо, вибула у першому колі ще одна представниця України Катерина Бондаренко.
Нагадаємо, змогла подолати перше коло Еліна Світоліна.
US Open - The Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у США
Призовий фонд: $ 40,912,000
Перше коло (одиночний розряд)
Кароліна Мухова (Чехія) - Даяна Ястремська (Україна) - 6:4, 6:2