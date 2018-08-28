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    US Open. Ястремська вибула у першому колі

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    Даяна Ястремська - US Open. Ястремська вибула у першому колі
    Даяна Ястремська

    Українка не змогла вийти у друге коло Відкритого чемпіонату США з тенісу

    Даяна Ястремська не змогла вийти у друге коло Відкритого чемпіонату США з тенісу.

    У стартовому матчі українська тенісистка поступилася представниці Чехії Кароліні Муховій.

    Як відомо, вибула у першому колі ще одна представниця України Катерина Бондаренко.

    Нагадаємо, змогла подолати перше коло Еліна Світоліна.

    US Open - The Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у США

    Призовий фонд: $ 40,912,000

    Перше коло (одиночний розряд)

    Кароліна Мухова (Чехія) - Даяна Ястремська (Україна) - 6:4, 6:2

    теніс Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Даяна Ястремська
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