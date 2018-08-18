Усі квитки на бій Нурмагомедов - МакГрегор були продані за три хвилини
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У США неймовірний ажіотаж навколо майбутнього бою росіянина й ірландця
У UFC оголосили про успішний продаж усіх квитків на турнір UFC 229, який відбудеться 6 жовтня у Лас-Вегасі (США).
Причому розпродані вони були вже за три хвилини після того, як надійшли у продаж.
У промоції такий ажіотаж пов'язують з участю у головному поєдинку зіркового ірландця Конора МакГрегора (21-3), суперником якого стане чинний чемпіон з Росії Хабіб Нурмагомедов (26-0).
Найдешевший квиток на арену коштував 205 доларів, тоді як за найдорожчу перепустку довелося викласти 2 505 доларів (без урахування зборів).
Усього ж одна людина могла придбати не більше восьми квитків.
Three minutes was all it took... #UFC229 pic.twitter.com/iUdePPDZUa— UFC on BT Sport (@btsportufc) 17 августа 2018 г.
На початку серпня стало офіційно відомо, що росіянин Нурмагомедов та ірландець МакГрегор битимуться у Вегасі.
Джерело: vringe.com