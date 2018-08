Усі квитки на бій Нурмагомедов - МакГрегор були продані за три хвилини

У США неймовірний ажіотаж навколо майбутнього бою росіянина й ірландця

У UFC оголосили про успішний продаж усіх квитків на турнір UFC 229, який відбудеться 6 жовтня у Лас-Вегасі (США).

Причому розпродані вони були вже за три хвилини після того, як надійшли у продаж.

У промоції такий ажіотаж пов'язують з участю у головному поєдинку зіркового ірландця Конора МакГрегора (21-3), суперником якого стане чинний чемпіон з Росії Хабіб Нурмагомедов (26-0).

Найдешевший квиток на арену коштував 205 доларів, тоді як за найдорожчу перепустку довелося викласти 2 505 доларів (без урахування зборів).

Усього ж одна людина могла придбати не більше восьми квитків.

