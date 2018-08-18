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    Усі квитки на бій Нурмагомедов - МакГрегор були продані за три хвилини

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    Усі квитки на бій Нурмагомедов - МакГрегор були продані за три хвилини

    У США неймовірний ажіотаж навколо майбутнього бою росіянина й ірландця

    У UFC оголосили про успішний продаж усіх квитків на турнір UFC 229, який відбудеться 6 жовтня у Лас-Вегасі (США).

    Причому розпродані вони були вже за три хвилини після того, як надійшли у продаж.

    У промоції такий ажіотаж пов'язують з участю у головному поєдинку зіркового ірландця Конора МакГрегора (21-3), суперником якого стане чинний чемпіон з Росії Хабіб Нурмагомедов (26-0).

    Найдешевший квиток на арену коштував 205 доларів, тоді як за найдорожчу перепустку довелося викласти 2 505 доларів (без урахування зборів).

    Усього ж одна людина могла придбати не більше восьми квитків.

    На початку серпня стало офіційно відомо, що росіянин Нурмагомедов та ірландець МакГрегор битимуться у Вегасі.

    Джерело: vringe.com

    MMA єдиноборства
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