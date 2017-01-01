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    Усик: Мені немає різниці, де битися проти Брієдіса

    За словами українського чемпіона, фанати чекають красивого бою
    Чемпіону світу у важкій вазі за версією WBО Олександру Усику (13-0, 11 КО) байдуже, де проводити бій з проти латвійського боксера Марійса Брієдіса. Про це українець заявив у коментарі WBSS. «Мені немає різниці, де битися з Бріедісом. У Ризі буде 10 тисяч фанатів і це здорово. Фанати чекають красивого бою між двома чемпіонами світу», -
    • Сьогодні, 17:31
    • Розсилка
    Олександр Усик
    Олександр Усик

    За словами українського чемпіона, фанати чекають красивого бою

    Чемпіону світу у важкій вазі за версією WBО Олександру Усику (13-0, 11 КО) байдуже, де проводити бій з проти латвійського боксера Марійса Брієдіса.

    Про це українець заявив у коментарі WBSS.

    «Мені немає різниці, де битися з Бріедісом. У Ризі буде 10 тисяч фанатів і це здорово. Фанати чекають красивого бою між двома чемпіонами світу», - сказав Усик.

    Нагадаємо, бій пройде 27 січня.

    Джерело: ua.tribuna.com

    бокс Олександр Усик
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