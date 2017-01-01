Усик: Мені немає різниці, де битися проти Брієдіса

За словами українського чемпіона, фанати чекають красивого бою

Чемпіону світу у важкій вазі за версією WBО Олександру Усику (13-0, 11 КО) байдуже, де проводити бій з проти латвійського боксера Марійса Брієдіса. Про це українець заявив у коментарі WBSS. «Мені немає різниці, де битися з Бріедісом. У Ризі буде 10 тисяч фанатів і це здорово. Фанати чекають красивого бою між двома чемпіонами світу», -