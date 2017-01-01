Усик: Мені немає різниці, де битися проти Брієдіса
- Сьогодні, 17:31
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Олександр Усик
За словами українського чемпіона, фанати чекають красивого бою
Чемпіону світу у важкій вазі за версією WBО Олександру Усику (13-0, 11 КО) байдуже, де проводити бій з проти латвійського боксера Марійса Брієдіса.
Про це українець заявив у коментарі WBSS.
«Мені немає різниці, де битися з Бріедісом. У Ризі буде 10 тисяч фанатів і це здорово. Фанати чекають красивого бою між двома чемпіонами світу», - сказав Усик.
Нагадаємо, бій пройде 27 січня.
Джерело: ua.tribuna.com