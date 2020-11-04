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    Усик отримав утричі менший гонорар, ніж Чісора

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    Дерек Чісора програв Олександрові Усику, але отримав більше - Усик отримав утричі менший гонорар, ніж Чісора
    Дерек Чісора програв Олександрові Усику, але отримав більше
    Світлина - CBS Sports

    Якби бій відбувся у травні, різниця була б ще суттєвішою

    Український супертяж Олександр Усик (18-0, 13 КО) отримав на 2,5 мільйона фунтів стерлінгів менше, ніж британець Дерек Чісора (32-10, 23 КО) за спільний поєдинок.

    За інформацією ресурсу TOTAL SPORTAL, ґарантована виплата українцеві склала 1,5 мільйона фунтів (55,5 млн гривень – прим .), Тоді як Чісора заробив 4 мільйони (148,1 млн гривень – прим.). При цьому не враховується відсоток від продажу платних трансляцій.

    Відзначимо, що якщо б їх бій відбувся в травні 2020 року, то британець отримав би більше ніж в 3 рази більше – 6,9 проти 2,2 мільйона фунтів стерлінгів.

    Нагадаємо, що Усик переміг Чісору одноголосним рішенням суддів у ніч на 1 листопада 2020 року.

     Дивіться також: Як Усик перебоксував Чісору. Повне відео бою
    бокс Олександр Усик Дерек Чісора
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