Чісора перед боєм з Усиком провів спаринг із британським репером (відео)



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Британський боксер Дерек Чісора продемонстрував кадри із спарингу проти виконавця репу та музичного продюсера Діззі Раскала.

Чісора вийшов в ринг проти британського репера Діззі Раскала, який не жалів його у ринзі. Професійний боксер завдавав, хоч і не сильних, але точних ударів своєму ровеснику. Дерек змусив земляка тікати від ударів і той навмисне клінчував.

У підсумку сутичка завершилася без нокдауну чи нокауту, проте Чісора захищався із опущеними руками і пропустив кілька незначних ударів по обличчю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daily Boxing News (@eightcountboxing_) 22 Сен 2020 в 4:31 PDT

Примітно, що Раскал не дотягує до суперважкої ваги, в якій виступає Чісора.

Довідка УНН: Ділан Квабена Міллз народився в Лондоні. Він британський музикант, репер, грайм-виконавець, музичний продюсер c нігерійськими і ганський корінням. Більше відомий під сценічним псевдонімом Діззі Раскал.

Зауважимо, що після перенесення у зв’язку з коронавірусом бій між Чісорою та Усиком має пройти 31 жовтня.

Нагадаємо, що промоутер Усика прокоментував можливість проведення бою українця з Повєткіним.

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