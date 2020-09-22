  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Чісора перед боєм з Усиком провів спаринг із британським репером (відео)

    • Розсилка
    Чісора раніше мав титул чемпіона Європи&nbsp; - Чісора перед боєм з Усиком провів спаринг із британським репером (відео)
    Чісора раніше мав титул чемпіона Європи 
    Світлина - ringside24

    Британець має різноманітних спаринг-партнерів

    Британський боксер Дерек Чісора продемонстрував кадри із спарингу проти виконавця репу та музичного продюсера Діззі Раскала.

    Чісора вийшов в ринг проти британського репера Діззі Раскала, який не жалів його у ринзі. Професійний боксер завдавав, хоч і не сильних, але точних ударів своєму ровеснику. Дерек змусив земляка тікати від ударів і той навмисне клінчував.

    У підсумку сутичка завершилася без нокдауну чи нокауту, проте Чісора захищався із опущеними руками і пропустив кілька незначних ударів по обличчю.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Daily Boxing News (@eightcountboxing_)

    Примітно, що Раскал не дотягує до суперважкої ваги, в якій виступає Чісора.

    Довідка УНН: Ділан Квабена Міллз народився в Лондоні. Він британський музикант, репер, грайм-виконавець, музичний продюсер c нігерійськими і ганський корінням. Більше відомий під сценічним псевдонімом Діззі Раскал.

    Зауважимо, що після перенесення у зв’язку з коронавірусом бій між Чісорою та Усиком має пройти 31 жовтня.

    Нагадаємо, що промоутер Усика прокоментував можливість проведення бою українця з Повєткіним

    Читайте також: Боксер Редкач назвав українців зомбованими людьми
    бокс Олександр Усик Дерек Чісора
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies