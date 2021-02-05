Усик прокоментував скандали навколо свого імені та включення до бази «Миротворця»

«Александр – це російською, Олександр – українською. Мені подобається Александр»

Український боксер Олександр Усик прокоментував скандальні ситуації, в яких опинявся в минулому році.

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу «Ходят слухи».

Зокрема, Усик прокоментував попадання в базу «Миротворця» разом з Василем Ломаченком.

«Чому ми там опинилися? Напевно, через фільм», – сказав Усик, маючи на увазі російський пропагандистський фільм «Здрастуй, брате, Христос Воскрес!», в якому вони з Ломаченком знялися.

Він також розповів про свої емоції, коли розгорівся скандал:

«Дуже спокійно до цього ставився. Не те щоб не звертаю уваги, не загострюю її на цьому. Не колупався в інтернеті, не шукав якусь бридку або хорошу інформацію, не шукав якоїсь підтримки або навпаки».

Також Усик прокоментував ситуацію, коли він заявив іноземній журналістці, що йому подобається, щоб його ім'я вимовляли російською: «Александр – це російською, Олександр – українською. Мені подобається Александр».

«Це у нас перекрутили. Я поясню, що було. Була прес-конференція, там ставлять таблички, де написано ім'я менеджера, бійця і так далі. Вона побачила, що було написано «Олександр», а перед цим було «Александр». Я кажу, це міжнародне ім'я, тут немає такого, що я українець і тільки в Україні мене так називають. В Америці може бути Алекс», – сказав Усик.

«І вона каже: «А як тобі більше подобається?». Я відповів, що мені більше подобається «Александр», тому що у мене є певна абревіатура, яку я використовую з малого віку - UA. Тобто Усик Александр. Вона пов'язана з Україною. Я це в 14 років придумав, і так і йде», – продовжив боксер.

«В Англії вони беруть так, як написано в паспорті – «Олександр». Вона запитала, чи немає в цьому проблеми. Я відповів, що абсолютно ніякої проблеми немає, тому що українською це «Олександр», російською – «Александр». Я їй сказав, що мені подобається «Олександр», тому що так з дитинства... І за це якісь журналісти, скоріш навіть інтернет-блогери зачепилися і роздули, що я якось підтримую наших сусідів, типу такого», – підсумував Усик.

Відповідаючи на питання про те, кому вигідні такі провокації на його адресу, Усик сказав: «Я думаю, що в цьому винен я. Тому що я даю привід, висловлюючи свою думку. Можу просто мовчати – і нічого не буде».

Джерело: УНІАН