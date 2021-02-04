Усик розповів про пропозиції змінити громадянство за гроші

Усик назвав себе «сином своєї країни»

Український боксер-професіонал Олександр Усик розповів, що йому неодноразово пропонували змінити громадянство. Інтерв'ю зі спортсменом було опубліковане на YouTube-каналі «Ходят слухи».

34-річний Усик заявив, що не має наміру відмовлятися від українського паспорта і не стане залишати Батьківщину. Він назвав себе «сином своєї країни». За словами українця, представники кількох країн пропонували йому поміняти громадянство за гроші.

«Але не все ж за гроші можна купити. Я люблю свою країну, намагаюся розвивати її в різних сферах діяльності», – зазначив він.