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    Усик розповів про пропозиції змінити громадянство за гроші

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    Усик розповів про пропозиції змінити громадянство за гроші

    Усик назвав себе «сином своєї країни»

    Український боксер-професіонал Олександр Усик розповів, що йому неодноразово пропонували змінити громадянство. Інтерв'ю зі спортсменом було опубліковане на YouTube-каналі «Ходят слухи».

    34-річний Усик заявив, що не має наміру відмовлятися від українського паспорта і не стане залишати Батьківщину. Він назвав себе «сином своєї країни». За словами українця, представники кількох країн пропонували йому поміняти громадянство за гроші.

    «Але не все ж за гроші можна купити. Я люблю свою країну, намагаюся розвивати її в різних сферах діяльності», – зазначив він.

    Теги: бокс Олександр Усик громадянство
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