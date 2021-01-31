Об'єднані Арабські Емірати вперше нададуть громадянство іноземцям

Претендувати на громадянство зможуть інвестори, лікарі, винахідники, вчені, інтелектуали, митці та члени їх сімей

Об'єднані Арабські Емірати стануть першою країною в Перській затоці, яка дозволить іноземцям отримувати громадянство.

Про це пише державне новинне агентство WAM.

Претендувати на громадянство зможуть інвестори, лікарі, винахідники, вчені, інтелектуали, митці та члени їх сімей.

Заявки будуть розглядати уряд і місцеві органи виконавчої влади.

«Нова постанова направлено на залучення талановитих людей, які будуть сприяти нашому розвитку», – наводяться слова прем'єр-міністра ОАЕ, шейха Мохаммеда ібн Рашид Аль Мактума.

Вимоги різняться для професій, але за загальним правилом кандидату потрібно мати не менше 10 років досвіду і рекомендаційний лист від авторитетних фігур в ОАЕ.

Для інвесторів: повинні володіти власністю в ОАЕ

Для лікарів та висококваліфікованих кадрів: повинні бути фахівцями в унікальних наукових областях, в яких потребують ОАЕ; бути учасниками досліджень, що мають наукову цінність, членами престижної професійної організації в своїй науковій сфері та мати 10-річний досвід роботи за фахом.

Вчені: повинні бути активними дослідниками в своїй області в університеті, дослідному інституті або приватному секторі, мати 10-річний досвід роботи за фахом, бути володарем престижних наукових нагород або грантів на проведення досліджень, а також запевнити свою кваліфікацію рекомендацією від авторитетного наукового інституту в ОАЕ .

Винахідники: повинні мати щонайменше один патент-сертифікат від Міністерства економіки ОАЕ або акредитованої міжнародної організації на винахід, що має реальну цінність для економіки ОАЕ, а також рекомендаційний лист від Міністерства економіки ОАЕ.

Працівники інтелектуальної праці і художники: повинні бути піонерами в області культури, мистецтв, володарями щонайменше однієї міжнародної нагороди, також необхідно пред'явити рекомендаційний лист від однієї з галузевих організацій ОАЕ.

Нові громадяни будуть приносити присягу на вірність ОАЕ, візьмуть на себе зобов'язання по дотриманню і повазі місцевих законів.

Крім того, вони зобов'язані будуть повідомляти компетентним органам ОАЕ про отримання або втрати іншого громадянства.

Що стосується прав, вони зможуть створювати і ставати власниками компаній, купувати землю і нерухомість і володіти ними, а також отримувати додаткові права в разі їх схвалення урядом ОАЕ або місцевими органами влади.

Відзначається, що громадянство буде анульовано, якщо інвестор або талановитий фахівець порушить юридичні зобов'язання або перестане відповідати критеріям, завдяки відповідності яким він отримав громадянство.