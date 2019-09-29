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    Усик сфотографувався з легендою НБА

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    Олександр Усик - Усик сфотографувався з легендою НБА
    Олександр Усик
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    Український боксер відвідав поєдинок Спенс – Портер

    Український боксер Олександр Усик, який готується в США до дебюту в надважкій ваговій категорії, відвідав бій чемпіона IBF в напівсередній вазі Еррола Спенса та чемпіона WBC в цій категорії Шона Портера.

    На вечері боксу українець сфотографувався з легендарним членом Зали слави НБА Меджиком Джонсоном.

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    With Great “Magic” Johnson from @lakers #usyk #magicjohnson #nba #lakers #usyksportswear #la #usyk17 #spenceporter #staplescenter

    Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

    За підсумками бою роздільним рішенням суддів переміг Спенс.

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    Усик дебютує в надважкій вазі 12 жовтня поєдинком проти Тайрона Спонґа.

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