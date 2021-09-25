Усик сходив у російську церкву перед боєм з Джошуа (фото)

Боксер отримав благословення на поєдинок з чемпіоном світу

Олександр Усик, який за кілька годин вийде в ринг за чемпіонськими поясами Ентоні Джошуа, перед боєм сходив у Лондоні в російську церкву. Прихопив з собою всю команду і Василя Ломаченка, котрий прилетів до Великобританії підтримати кума. Він і розмістив світлини на своїй сторінці в соцмережах.

Бій за звання чемпіона світу Джошуа - Усик розпочнеться, орієнтовно, в 00:30 26 вересня.

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