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    Усик сходив у російську церкву перед боєм з Джошуа (фото)

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    Усик сходив у російську церкву перед боєм з Джошуа (фото)
    Фото з відкритих джерел

    Боксер отримав благословення на поєдинок з чемпіоном світу

    Олександр Усик, який за кілька годин вийде в ринг за чемпіонськими поясами Ентоні Джошуа, перед боєм сходив у Лондоні в російську церкву. Прихопив з собою всю команду і Василя Ломаченка, котрий прилетів до Великобританії підтримати кума. Він і розмістив світлини на своїй сторінці в соцмережах.

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    Бій за звання чемпіона світу Джошуа - Усик розпочнеться, орієнтовно, в 00:30 26 вересня.

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    Теги: бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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    Усик сходив у російську церкву перед боєм з Джошуа (фото)