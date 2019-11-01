Усик та Чісора можуть зійтися в чемпіонському бою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Усик SB

Про таку можливість повідомив промоутер Едді Хірн

Український надважковаговик Олександр Усик та британець Дерек Чісора можуть зустрітися в чемпіонському бою. Таку ймовірність підтвердив відомий промоутер Едді Хірн.

«Думаю, що бій між Усиком та Чісорою можливий. Вони можуть зустрітися наступного року, можливо, за титул чемпіона WBO. Якщо поєдинок відбудеться в лютому, то вони розіграють статус обов’язкового претендента», - передає слова Хірна Sky Sports.

Нагадаємо, колишній абсолютний чемпіон світу в важкій вазі Усик дебютував у надважкій ваговій категорії, здолавши технічним нокаутом американця Чезза Візерспуна.

Читайте також: Скандального Макгрегора обізвали в Росії фашистом та притягують до суду