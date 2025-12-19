Усик виставив один зі своїх поясів для благодійного аукціону

Боксер долучився до збору для збереження життя маленького українця

Олександр Усик разом із дружиною Катериною створили справжнє «різдвяне диво», закривши надскладний збір на суму 3 мільйони доларів. Про це повідомляє «Главком».

Спільними зусиллями подружжя, меценатів та небайдужих громадян було офіційно закрито надскладний збір коштів на лікування дворічного Матвія Нікітюка. Малюк бореться з м’язовою дистрофією Дюшена – рідкісним і смертельно небезпечним генетичним захворюванням, подолання якого потребувало захмарної суми у 3 мільйони доларів.

Катерина Усик доєдналася до ініціативи ще на етапі, коли було зібрано лише 11% від необхідного. Вона взяла на себе публічну відповідальність завершити збір до січня 2026 року, задіявши всі можливі ресурси: від інформаційних кампаній до готовності продати особисте майно, зокрема свій автомобіль Range Rover. Проте кульмінація цієї боротьби відбулася два дні на благодійному вечорі «Forbes Ukraine» та Usyk Foundation.

Головним лотом аукціону став важливий спортивний трофей – пояс чемпіона світу за версією WBC, який Олександр Усик презентував особисто. В результаті запеклих торгів історичну річ придбав відомий бізнесмен, власник BGV Group та президент ФК «Полісся» Геннадій Буткевич. Його внесок у розмірі 1 мільйона доларів став вирішальним аккордом, що дозволив повністю закрити збір.

Емоційне напруження заходу досягло піка, коли стало зрозуміло, що Матвій отримає шанс на життя. Катерина Усик не змогла стримати сліз радості, а Олександр звернувся до присутніх із потужною промовою, закликаючи українців ніколи не здаватися перед обличчям труднощів. Батьки хлопчика вже записали щире відеозвернення, у якому подякували родині боксера та меценатам за цей безцінний подарунок, що став найважливішою перемогою в житті їхнього сина.

