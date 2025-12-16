Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Окупанти в анексованому Криму конфіскували майно Усика

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти в анексованому Криму конфіскували майно Усика
Усик востаннє виходив у ринг у травні 2025 року
фото: Fb Олександра Усика

«Голова Державної ради Криму» Константинов заявив, що Усик є прихильником нацистської ідеології

«Голова Державної ради Криму» Володимир Константинов повідомив, що російська окупаційна влада анексованого півострову конфіскувала майно чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика. Про це інформує «Главком».

«Сьогодні перелік націоналізованого майна поповнився майном ще 84 фізичних та юридичних осіб, які співпрацюють з Києвом і при цьому заробляють у Криму гроші, які йдуть на підтримку українських нацистів.

Серед них – спортсмен Олександр Усик, який є прихильником нацистської ідеології. Він неодноразово засуджував СВО і організовував збори коштів на потреби ЗСУ», – написав Константинов.

Усик востаннє виходив у ринг у травні 2025 року, коли у поєдинку з Даніелем Дюбуа вдруге у кар’єрі здобув титул абсолютного чемпіона світу. 

«Я продовжу боксувати. Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером. Мені цікавий цей бій. Він ексчемпіон світу, відомий та дуже сильний боксер. Він є одним з найкращих у надважкій вазі за останнє десятиліття», – зазначив Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона.

«Всесвітня боксерська організація отримала офіційне звернення від команди Олександра Усика стосовно майбутнього титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Після ретельного обмірковування Усик вирішив скласти з себе повноваження чемпіона», – йдеться у заяві організації.

Теги: Крим спорт бокс Олександр Усик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для РФ Крим – це перш за все військова база на Чорному морі
Крим у фокусі Женевських перемовин: чому компроміси щодо півострова не прийнятні для України
25 листопада, 10:15
28 липня Дальмайєр потрапила під камнепад, коли робила сходження на пік Лайла
Німецька федерація лижних видів спорту створила премію на честь загиблої олімпійської чемпіонки
24 листопада, 16:34
Мельникова брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія»
Російська «Чемпіонка терору» поскаржилася на пропуск фіналу німецької гімнастичної Бундесліги
25 листопада, 14:38
Олімпійські ігри пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Італії
Російські лижники за допомогою суду отримали можливість потрапити на Олімпіаду-2026
2 грудня, 13:11
Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють, про дату та обставини знищення окупанта
ЗСУ на фронті знищили члена збірної Росії з кросу
6 грудня, 15:04
Лискун стверджувала, що у неї останнім часом «були нюанси» і вона змушена була звертатися до психіатра
Чемпіонка-зрадниця Лискун опублікувала фото з Москви
8 грудня, 09:44
Британець є найкращим триатлоністом в історії Олімпійських Ігор, маючи у колекції чотири медалі
Олімпійський чемпіон Ї став одним з головних героїв марафону в Валенсії
8 грудня, 14:18
Гамільтон ділить найбільшу кількість перемог у Чемпіонаті разом з легендарним Міхаелем Шумахером
«Викину свій телефон у смітник»: Гамільтон відреагував на кінець сезону Формули-1
8 грудня, 14:52
IBA є невизнаною МОК організацією, тому перемоги на її турнірах не свідчать про високий рівень спортсменів
«Дешева» копія Тайсона: росіянин намагався вкусити олімпійського чемпіона за вухо
Вчора, 14:43

Новини

Окупаційна влада Криму конфіскувала майно Усика
Окупаційна влада Криму конфіскувала майно Усика
Зірковий французький футболіст влаштував побачення в Луврі
Зірковий французький футболіст влаштував побачення в Луврі
Санкції в дії. Німецькі силовики затримали тренера «Зеніту» та його дружину
Санкції в дії. Німецькі силовики затримали тренера «Зеніту» та його дружину
Одну з фавориток Олімпійських Ігор-2028 тепер тренуватиме росіянка
Одну з фавориток Олімпійських Ігор-2028 тепер тренуватиме росіянка
Перший пік драфту НБА-2025 став автором історичного досягнення
Перший пік драфту НБА-2025 став автором історичного досягнення
ЗСУ під Покровськом ліквідували «ексміністра спорту ДНР»
ЗСУ під Покровськом ліквідували «ексміністра спорту ДНР»

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua