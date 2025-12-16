Окупанти в анексованому Криму конфіскували майно Усика

Усик востаннє виходив у ринг у травні 2025 року

«Голова Державної ради Криму» Константинов заявив, що Усик є прихильником нацистської ідеології

«Голова Державної ради Криму» Володимир Константинов повідомив, що російська окупаційна влада анексованого півострову конфіскувала майно чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика. Про це інформує «Главком».

«Сьогодні перелік націоналізованого майна поповнився майном ще 84 фізичних та юридичних осіб, які співпрацюють з Києвом і при цьому заробляють у Криму гроші, які йдуть на підтримку українських нацистів.

Серед них – спортсмен Олександр Усик, який є прихильником нацистської ідеології. Він неодноразово засуджував СВО і організовував збори коштів на потреби ЗСУ», – написав Константинов.

Усик востаннє виходив у ринг у травні 2025 року, коли у поєдинку з Даніелем Дюбуа вдруге у кар’єрі здобув титул абсолютного чемпіона світу.

«Я продовжу боксувати. Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером. Мені цікавий цей бій. Він ексчемпіон світу, відомий та дуже сильний боксер. Він є одним з найкращих у надважкій вазі за останнє десятиліття», – зазначив Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона.

«Всесвітня боксерська організація отримала офіційне звернення від команди Олександра Усика стосовно майбутнього титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Після ретельного обмірковування Усик вирішив скласти з себе повноваження чемпіона», – йдеться у заяві організації.