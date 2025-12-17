На концерті Макса Барських благодійний фонд Олександра Усика зібрав кошти для ЗСУ (фото)

Головним лотом розіграшу була рукавичка з підписом Олександра Усика

У Києві відбулося шоу українського співака Макса Барських. Під час концерту пройшов благодійний розіграш, головним лотом якого стала боксерська рукавичка з підписом Олександра Усика. Розіграш провів Благодійний фонд Олександра Усика. Про це пише «Главком» із посиланням на допис фонду в Instagram.

Завдяки зусиллям присутніх українців та благодійному фонду боксера вдалося зібрати близько 300 тис. грн. Зібрані кошти на концерті співака планують передати на потреби Збройних сил України. «На підтримку наших військових, які щодня захищають країну», – додали в організації.

На концерті співака зібрали близько 300 тис. грн на потреби Збройних сил України фото: менеджмент Макса Барських

У фонді подякували причетним до збору коштів. «Ми щиро вдячні кожному, хто долучився до розіграшу, підтримав ініціативу та зробив свій внесок у допомогу армії. Такі події ще раз нагадують: разом ми можемо більше», – йдеться у дописі.

13 грудня у Києві в Палаці спорту відбулося передріздвяне шоу співака Макса Барських. Концерт виконавця став темою для обговорень у соцмережах. Під час концерту Макса Барських у Палаці спорту зникло світло, також приводом обговорень стали гучні заяви співака.

