Окупаційна влада Криму конфіскувала майно Усика

Про вилучення нерухомості заявив автор каналу «Крим Z»

Окупаційна влада Криму вчергове продемонструвала глибину своєї деградації, оголосивши про конфіскацію майна зіркового українського боксера Олександра Усика на території півострова. Про це повідомляє «Главком».

Як повідомив самопроголошений голова «кримського парламенту» Володимир Константинов, уродженець Сімферополя та абсолютний чемпіон світу потрапив до списку з 84 осіб, чиї активи підлягають так званій «націоналізації». Причиною такого рішення окупанти називають відкриту підтримку Збройних Сил України та засудження російської військової агресії, що в їхній викривленій реальності вважається «ворожими діями».

Замість дотримання будь-яких міжнародних норм права, загарбники використовують механізм «націоналізації» як інструмент політичного тиску та помсти за патріотичну позицію, яку Олександр Усик неодноразово демонстрував на міжнародній арені. Абсурдність офіційних пояснень агресора досягає свого піка у формулюваннях, де Олександра Усика – людину, яка на весь світ прославляє свою державу та підтримує її захисників, відверто називають «прихильником нацистської ідеології».

Намагаючись знайти хоча б якесь виправдання своїм діям, представники агресора вдаються до брехні та маніпуляцій. Зокрема, окупанти звинувачують українця у «заробітку грошей у Криму», які нібито йдуть на потреби «нацистів». Такі заяви виглядають особливо комічно, враховуючи, що Усик заробляє свої гонорари на найбільших аренах світу, а не на окупованих територіях.

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик розповідав, з якими складнощами він стикався під час проходження пунктів пропуску на окупований Росією півострів.