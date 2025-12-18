Головна Спорт Новини
Усик зробив Джошуа оригінальний подарунок та розповів йому про історію України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Джошуа зилишився задоволений подарунком

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик зробив подарунок своєму колишньому супернику – ексчемпіону світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа.

Усик подарував Джошуа вишиванку з зображенням козака.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Oksana Hnatyshyn (@oksana_gnatyshyn)

Олександр Усик: Памʼятаєш мою – червоного кольору? Ти знаєш... Це українські воїни – козаки.

Ентоні Джошуа: У тебе є така сама?

Олександр Усик: Так, схожа. Тому що в 17-му столітті українські козаки, які захищали ще не Україну... У той час ще не було України.

Ентоні Джошуа: Хороший розмір, хороший розмір, так.

Британський боксер 19 грудня в Маямі (США) проведе бій проти блогера Джейка Пола. Команда Усика допомагала Джошуа готуватися до поєдинку.

Усик востаннє виходив у ринг у травні 2025 року, коли у поєдинку з Даніелем Дюбуа вдруге у кар’єрі здобув титул абсолютного чемпіона світу. 

«Я продовжу боксувати. Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером. Мені цікавий цей бій. Він ексчемпіон світу, відомий та дуже сильний боксер. Він є одним з найкращих у надважкій вазі за останнє десятиліття», – зазначив Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона.

«Всесвітня боксерська організація отримала офіційне звернення від команди Олександра Усика стосовно майбутнього титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Після ретельного обмірковування Усик вирішив скласти з себе повноваження чемпіона», – йдеться у заяві організації.

