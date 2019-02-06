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    Усик визначився з датою наступного бою. Залишилося визначитися з суперником

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    Олександр Усик ще не вирішив, у якій вазі продовжувати виступи - Усик визначився з датою наступного бою. Залишилося визначитися з суперником
    Олександр Усик ще не вирішив, у якій вазі продовжувати виступи
    Фото з соцмереж

    Також інтригою залишається, в якій категорій Олександр продовжить кар'єру

    Абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) швидше за все проведе свій наступний бій 18 травня. Про це заявив співпромоутер Усика Едді Герн, передає Boxing News Online.

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    При цьому, поки невідомо, в якому дивізіоні виступатиме українець і відповідно хто буде його суперником. Усик може зустрітися з росіянином Денисом Лебедєвим, якщо вирішить залишитися в нинішньому дивізіоні, а ім'я кандидата на бій в гевівейті поки не назване.

    «Він повернеться, ймовірно, 18 травня, і повинен прийняти остаточне рішення стосовно того, чи буде це проти Дениса Лебедєва або проти супертяжа. Думаю, що бій буде в суперважкій вазі. Вони хочуть рухатися в пристойному темпі», - сказав Герн.

    За інформацією видання, поєдинок відбудеться в США — або в Чікаґо, або на MGM National Harbor (Оксон-Гілл, штат Меріленд).

    Зазначимо, що Лебедєв є обов'язковим претендентом на пояс WBA у важкій вазі.

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