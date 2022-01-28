Усик зачекає: за бій Ф’юрі заплатили рекордні $41 млн

Чемпіон світу WBC битиметься із претендентом на титул Вайтом

Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен виграв торги на організацію бою за пояс чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC між своїм підопічним та Ділліаном Вайтом.

Френк Воррен виграв торги з пропозицією $41,025 млн. Його суперник за тендером Едді Хірн запропонував майже на $9 млн менше – $32 222 222. Ці торги стали найбільшими в історії світового боксу.

Після перемоги Ф'юрі, здобутої ним у бою з американцем Деонтеєм Вайлдером, Всесвітня боксерська рада дала Тайсону термін у 30 днів для організації поєдинку з українцем Олександром Усиком. Сторони, однак, не змогли домовитися про бій, оскільки Ентоні Джошуа скористався правом реваншу. З цієї причини Ф'юрі має провести поєдинок із обов'язковим претендентом, яким і є Вайт.

Тим часом з'явилися подробиці смерті Вірчиса.