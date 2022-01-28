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    Усик зачекає: за бій Ф’юрі заплатили рекордні $41 млн

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    Усик зачекає: за бій Ф’юрі заплатили рекордні $41 млн
    фото: Getty Images

    Чемпіон світу WBC битиметься із претендентом на титул Вайтом

    Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен виграв торги на організацію бою за пояс чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC між своїм підопічним та Ділліаном Вайтом.

    Френк Воррен виграв торги з пропозицією $41,025 млн. Його суперник за тендером Едді Хірн запропонував майже на $9 млн менше – $32 222 222. Ці торги стали найбільшими в історії світового боксу.

    Після перемоги Ф'юрі, здобутої ним у бою з американцем Деонтеєм Вайлдером, Всесвітня боксерська рада дала Тайсону термін у 30 днів для організації поєдинку з українцем Олександром Усиком. Сторони, однак, не змогли домовитися про бій, оскільки Ентоні Джошуа скористався правом реваншу. З цієї причини Ф'юрі має провести поєдинок із обов'язковим претендентом, яким і є Вайт.

    Тим часом з'явилися подробиці смерті Вірчиса.

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик
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    Усик зачекає: за бій Ф’юрі заплатили рекордні $41 млн