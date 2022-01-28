З’явилися подробиці смерті боксера Вірчиса

Колишнього спортсмена знайшов повішеним перехожий

Колишній чемпіон Європи з боксу у надважкій вазі Володимир Вірчис помер у 48 років. Як з’ясувалося, спортсмен наклав на себе руки. Вранці, 28 січня, його повішеним знайшов перехожий в Дніпровському районі Києва.

В поліцію подзвонила мешканка Києва і повідомила, що її чоловік пішов з дому і не повернувся. Це була дружина Вірчиса. Вона описала зовнішність зниклого, а згодом впізнала його в морзі, куди її запросили.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за статею умисне вбивство, з позначкою «самогубство».

Вірчис – боксер, який виступав у важкій ваговій категорії. Перший бій на професійному рингу провів у 1999 році. У 2003-2004 роках Вірчис був інтерконтинентальним чемпіоном світу за версією IBF у надважкій вазі. У 2005-2006 роках – інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO. У 2007 році Вірчіс здолав представника Італії Паоло Відоцу, завоювавши чемпіонський титул EBU у важкій вазі. Загалом провів 28 поєдинків, у яких здобув 26 перемог.

Раніше стало відомо, що Вірчис звертався по допомогу до друзів.