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    З’явилися подробиці смерті боксера Вірчиса

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    Володимир Вірчис вкоротив собі віку - З’явилися подробиці смерті боксера Вірчиса
    Володимир Вірчис вкоротив собі віку
    фото з відкритих джерел

    Колишнього спортсмена знайшов повішеним перехожий

    Колишній чемпіон Європи з боксу у надважкій вазі Володимир Вірчис помер у 48 років. Як з’ясувалося, спортсмен наклав на себе руки. Вранці, 28 січня, його повішеним знайшов перехожий в Дніпровському районі Києва.

    В поліцію подзвонила мешканка Києва і повідомила, що її чоловік пішов з дому і не повернувся. Це була дружина Вірчиса. Вона описала зовнішність зниклого, а згодом впізнала його в морзі, куди її запросили.

    Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за статею умисне вбивство, з позначкою «самогубство».

    Вірчис – боксер, який виступав у важкій ваговій категорії. Перший бій на професійному рингу провів у 1999 році. У 2003-2004 роках Вірчис був інтерконтинентальним чемпіоном світу за версією IBF у надважкій вазі. У 2005-2006 роках – інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO. У 2007 році Вірчіс здолав представника Італії Паоло Відоцу, завоювавши чемпіонський титул EBU у важкій вазі. Загалом провів 28 поєдинків, у яких здобув 26 перемог.

    Раніше стало відомо, що Вірчис звертався по допомогу до друзів.

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    Теги: бокс самогубство Володимир Вірчис
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    З’явилися подробиці смерті боксера Вірчиса