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    Усик заробив рекордний гонорар у останньому бою

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    Олександр Усик - Усик заробив рекордний гонорар у останньому бою
    Олександр Усик
    ZIK

    Наш боксер отримав 2,5 мільйона євро за поєдинок проти Тоні Белью

    Український боксер Олександр Усик заробив рекордний гонорар за останній наразі бій проти британця Тоні Белью. За нього Усик отримав чек на 2,5 мільйона євро, інформує Sport Arena з посиланням на власні джерела.

    Усик переміг Белью в листопаді 2018 року в Манчестері нокаутом у восьмому раунді. То був об’єднавчий поєдинок у першій важкій вазі.

    Наразі Усик готується дебютувати в надважкій ваговій категорії. Бій проти камерунця Карлоса Такама має відбутися 12 жовтня в Чикаго. Цей бій має принести Олександру 1,2 мільйона доларів.

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