Усик: Мій бій мрії - поєдинок з Джошуа
- Сьогодні, 16:55
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Олександр Усик. Фото: AFP
Український боксер мріє провести поєдинок з кривдником Володимира Кличка
Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усик заявив, що боєм його мрії є поєдинок з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA та IBO в надважкій вазі британцем Ентоні Джошуа.
Про це український боксер заявив в інтерв'ю PSB SPORTS.
«Мій бій мрії? З Джошуа. Що я думаю про нього, як про бійця? Олімпійський чемпіон, чемпіон світу в трьох версіях. Це хороший, сильний, великий хлопець», - сказав Олександр Усик.
Нагадаємо, 27 січня Усик проведе бій проти латвійця Майріса Брієдіса.
Нагадаємо, Усик в 1/4 фіналу WBSS в Берліні нокаутував Марко Хука.
Джерело: boxingnews.com.ua