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    Усик: Мій бій мрії - поєдинок з Джошуа

    Український боксер мріє провести поєдинок з кривдником Володимира Кличка
    Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усик заявив, що боєм його мрії є поєдинок з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA та IBO в надважкій вазі британцем Ентоні Джошуа. Про це український боксер заявив в інтерв'ю PSB SPORTS. «Мій бій мрії? З Джошуа. Що я думаю про нього, як про бійця? Олімпійський чемпіон,
    • Сьогодні, 16:55
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    Олександр Усик. Фото: AFP
    Олександр Усик. Фото: AFP

    Український боксер мріє провести поєдинок з кривдником Володимира Кличка

    Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усик заявив, що боєм його мрії є поєдинок з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA та IBO в надважкій вазі британцем Ентоні Джошуа.

    Про це український боксер заявив в інтерв'ю PSB SPORTS.

    «Мій бій мрії? З Джошуа. Що я думаю про нього, як про бійця? Олімпійський чемпіон, чемпіон світу в трьох версіях. Це хороший, сильний, великий хлопець», - сказав Олександр Усик.

    Нагадаємо, 27 січня Усик проведе бій проти латвійця Майріса Брієдіса.

    Нагадаємо, Усик в 1/4 фіналу WBSS в Берліні нокаутував Марко Хука.

    Джерело: boxingnews.com.ua

    бокс Олександр Усик
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