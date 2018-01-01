Усик: Мій бій мрії - поєдинок з Джошуа

Український боксер мріє провести поєдинок з кривдником Володимира Кличка

Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усик заявив, що боєм його мрії є поєдинок з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA та IBO в надважкій вазі британцем Ентоні Джошуа. Про це український боксер заявив в інтерв'ю PSB SPORTS. «Мій бій мрії? З Джошуа. Що я думаю про нього, як про бійця? Олімпійський чемпіон,



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Олександр Усик. Фото: AFP

Український боксер мріє провести поєдинок з кривдником Володимира Кличка

Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усик заявив, що боєм його мрії є поєдинок з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA та IBO в надважкій вазі британцем Ентоні Джошуа.

Про це український боксер заявив в інтерв'ю PSB SPORTS.

«Мій бій мрії? З Джошуа. Що я думаю про нього, як про бійця? Олімпійський чемпіон, чемпіон світу в трьох версіях. Це хороший, сильний, великий хлопець», - сказав Олександр Усик.

Нагадаємо, 27 січня Усик проведе бій проти латвійця Майріса Брієдіса.

Нагадаємо, Усик в 1/4 фіналу WBSS в Берліні нокаутував Марко Хука.

Джерело: boxingnews.com.ua