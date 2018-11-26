Усика змушують провести бій проти росіянина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Усик Фото взяте з сайту znaj.ua

Олександр повинен вийти в ринг проти Дениса Лебедєва

Вадим Корнілов, менеджер чемпіона світу за версією WBA Super в першій важкій вазі Дениса Лебедєва, повідомив, що Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала абсолютного чемпіона світу Олександра Усика провести бій проти росіянина до 10 березня 2019 року.

«WBA випустив резолюцію про те, що Усик і Лебедєв зобов'язані провести бій до 10 березня 2019 року», - повідомив Корнілов.

Зазначимо, що Лебедєв у ніч на 25 листопада в Монако виявився сильнішим, ніж американець Майк Вілсон.

Лебедєв є чемпіоном світу «у відпустці» за версією WBA. Він не виступав у Всесвітній боксерській суперсерії (WBSS), де українець Олександр Усик зібрав чотири чемпіонські пояси і виграв кубок Мохаммеда Алі.

Джерело: znaj.ua