Бондаренко з рекордом виграв етап «Діамантової ліги» (відео)



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Богдан Бондаренко Радіо Свобода

Наш уславлений стрибун у висоту повторив найкращий результат сезону в світі

Українець Богдан Бондаренко переміг зі стрибків у висоту на етапі «Діамантової ліги» у Римі (Італія).

Бондаренко з першої спроби подолав 2,31 метри і повторив найкращий результат сезону у світі. Вже у статусі переможця українець виконав одну спробу на висоті олімпійського нормативу у Токіо-2020 – 2,33 м, проте планка не встояла. Далі Богдан вирішив не продовжувати змагання.

У срібного і бронзового призерів римського етапу – сирійця Махд Еддін Газаля і білоруса Максима Нєдосєкова – по 2,28 м. Українець Андрій Проценко з результатом 2,22 м посів сьоме місце.

Переможний стрибок Бондаренка

Змагання у Римі стали лише другим стартом для Бондаренка після майже дворічної перерви, пов’язаної з травмами. Після чемпіонату світу-2017 Богдан переніс операцію на стопі і відновлювався до травня поточного року. Повернення відбулося під час етапу «Діамантової ліги» в Шанхаї. Там Бондаренко з результатом 2,19 м був десятим. Римський старт був другим після травми.

Участь в етапі «Діамантової ліги» у Римі також взяли Марина Бех-Романчук (п’яте місце зі стрибків у довжину – 6,64 м) й Анна Рижикова (шосте місце з бігу на 400 метрів з бар’єрами – 55,64 с).