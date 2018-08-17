В 1/16 фіналу жіночої Ліги чемпіонів «Житлобуд-1» зіграє зі шведським «Лінчепінгом»



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Житлобуд-1. Фото: ФФУ

Перший поєдинок харків'янки проведуть на власному полі 12-го або 13 вересня

У п'ятницю, 17-го серпня, швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу жіночої Ліги чемпіонів.

Про це інформує прес-служба Федерації футболу України.

Ім'я свого суперника дізнався і харківський «Житлобуд-1», який пробився до цієї стадії турніру через сито відбірного раунду.

Отже, наша команда, яка була серед несіяних, отримала в суперники шведський «Лінчепінг» з кошику сіяних.

Перший поєдинок харків'янки проведуть на власному полі 12-го або 13 вересня.

Матч-відповідь у Швеції відбудеться 26-го або 27 вересня.

Нагадаємо, фінал жіночої Ліги чемпіонів нинішнього сезону відбудеться 18 травня 2019 року в Будапешті на стадіоні «Ференцварош».