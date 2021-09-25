Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою

Олександр Усик і Ентоні Джошуа поборються за три чемпіонські пояси

В Лондоні на арені «Тоттенгем Готспур» українець спробує відібрати чемпіонські пояси у британського боксера

В ніч на 26 вересня в Лондоні претендент на звання найсильнішого боксера на планеті Олександр Усик спробує відібрати чемпіонські пояси в британця Ентоні Джошуа. На кону – титули WBA Super, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі, які належать Джошуа.

Джошуа трохи стурбований. Може нові кросівки тиснуть?

Українець Продан поступився в поєдинку за пояс IBF International в напівсередній вазі. Албанець Флоріан Марку виявився сильнішим.

Усик і Джошуа вже в роздягальнях.

Боксери вже на арені. Першим прибув Джошуа, згодом на бусіку підкотив і Усик. Примітно, що ніде не видно тренера українця Анатолія Ломаченко.

Дві години до головного бою. В андеркарді бою Усика й Джошуа трапився жахливий епізод. Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Каллум Сміт у зустрічався з колишнім претендентом на титул в напівважкій вазі, домініканцем Леніним Кастільо.

Поєдинок завершився вже в другому раунді – Сміт правим прямим відправив суперника в важкий нокаут. Після падіння у Кастільо почалися конвульсії, його винесли з рингу на ношах і відправили до лікарні. За словами промоутера Едді Хірна, Кастільо прийшов у себе.

Три години до головного бою. Усик боксує у Лондоні далеко не вперше. І жодного разу не поступився. Тут він став у 2012 році олімпійським чемпіоном, рік тому рішенням суддів здолав Дерека Чісору, а ще раніше український боксер, виступаючи за «Українських отаманів», переміг у Лондоні Джозефа Джойса, а в професіоналах нокаутував в англійському Манчестері Тоні Беллью.

Перед боєм Олександр Усик сходив у Лондоні в російську церкву.

Боксерський вечір вже розпочався. Перед боєм Джошуа – Усик заплановані шість поєдинків:

Лоуренс Околи (Великобританія) – Ділан Прасовіч (Чорногорія). Бій за титул чемпіона світу за версією WBO в першій важкій вазі (до 90,7 кг).

Каллум Сміт (Великобританія) – Ленін Кастільо (Домініканська Республіка). Бій у напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Кемпбелл Хаттон (Великобританія) – Ісан Дура (Іспанія). Бій у легкій вазі (до 61,2 кг).

Максим Продан (Італія) ­– Флоріан Марку (Албанія). Бій за титул інтернаціонального чемпіона за версією IBF в напівсередній вазі (до 66,7 кг). Зазначимо, що Максим Продан — уродженець Чернівецької області, який мешкає в Італії.

Крістофер Оуслі (США) – Хасан Байсангуров (Росія). Бій за титул WBA Intercontinental у середній вазі (до 72,6 кг).

Даніель Лапін (Україна) – Павел Мартинюк (Польща). Бій у напівважкій вазі (до 79,3 кг).

Українець, що цікаво, покрасив волосся в синьо-жовті кольори і впевнено переміг.