Чемпіонка всесвітньої Універсіади Ольга Корсун віддасть «золото» через проблеми з допінгом



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На Всесвітній Універсіаді Корсун встановила особистий рекорд, який тепер буде анульовано

За використання заборонених препаратів спортсменку на два роки відсторонили від змагань

Чемпіонка всесвітньої універсіади в Наполі, яка принесла України золото у потрійному стрибку, Ольга Корсун, втрапила у допінговий скандал. Не чистою виявилася проба, взята у легкоатлетки саме в Італії, під час всесвітніх змагань студентів.

- У її організмі виявили сліди дуіретичних (сечогінних) препаратів. Міжнародна федерація поінформувала нас про цю проблему, ми вирішили усунути спортсменку від виступів на два роки, - пояснив генеральний секретар ФЛАУ Михайло Медвідь, в інтерв’ю газеті «Експрес».

На нещодавньому засіданні виконкому федерації легкої атлетики України, було прийняте рішення дискваліфікувати Ольгу Корсун на два роки починаючи з 12 липня 2019 по 11 липня 2021; анулювати всі результати, що встановлені атлеткою 12 липня 2019, включаючи конфіскацію будь-яких титулів, нагород, медалей, балів та призових і грошових винагород, а також заборонити атлетці Корсун брати будь-яку участь у змаганнях та заходах з легкої атлетики протягом періоду дискваліфікації.

Таким чином з титулом чемпіонки Всесвітньої універсіади Ольга попрощається, так само як і зі встановленим в Наполі особистим рекордом – 13 м 90 см. Золото перейде до португальської спортсменки Эвеліс Таварес де Вейга, яка на Універсіаді відстала від Корсун на 9 см.