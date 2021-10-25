«Барселона» перед грою з «Динамо» отримала потужне підкріплення

Усман Дембеле не грав чотири місяці

Усман Дембеле повернувся на поле після чотирьох місяців відсутності через травму

Вінгер «Барселони» Усман Дембеле приступив до тренувань в загальній групі. Каталонський клуб повідомив, що в понеділок 24-річний француз працював разом з партнерами по команді.

Дембеле в кінці червня переніс операцію на лівому коліні через травму, отриману під час чемпіонату Європи. На відновлення футболістові знадобилося чотири місяці.

Таким чином, повернення гравця на поле може відбутися найближчим часом: 27 жовтня «Барселона» зіграє з «Райо Вальєкано», за три дні з «Алавесом», а 2 листопада – з київським «Динамо» в Лізі чемпіонів.

У «Барселону» Дембеле перейшов в 2017 році, сума трансферу перевищила 135 млн євро. За синьо-гранатових хавбек провів 118 матчів, забив 30 м'ячів і віддав 21 гольову передачу.