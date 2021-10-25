  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Барселона» перед грою з «Динамо» отримала потужне підкріплення

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Усман Дембеле не грав чотири місяці - «Барселона» перед грою з «Динамо» отримала потужне підкріплення
    Усман Дембеле не грав чотири місяці
    Фото з відкритих джерел

    Усман Дембеле повернувся на поле після чотирьох місяців відсутності через травму

    Вінгер «Барселони» Усман Дембеле приступив до тренувань в загальній групі. Каталонський клуб повідомив, що в понеділок 24-річний француз працював разом з партнерами по команді.

    Дембеле в кінці червня переніс операцію на лівому коліні через травму, отриману під час чемпіонату Європи. На відновлення футболістові знадобилося чотири місяці.

    Таким чином, повернення гравця на поле може відбутися найближчим часом: 27 жовтня «Барселона» зіграє з «Райо Вальєкано», за три дні з «Алавесом», а 2 листопада – з київським «Динамо» в Лізі чемпіонів.

    У «Барселону» Дембеле перейшов в 2017 році, сума трансферу перевищила 135 млн євро. За синьо-гранатових хавбек провів 118 матчів, забив 30 м'ячів і віддав 21 гольову передачу.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Барселона» перед грою з «Динамо» отримала потужне підкріплення